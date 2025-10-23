今回は子どもの「お受験」をテーマに描いた2つの作品をご紹介！

お受験をきっかけに人が変わってしまったママ友。
“あの人”への恐怖から、娘に無理やり受験勉強をさせるママ。

お受験をめぐって巻き起こるママ友同士の確執や、家族の奮闘に
思わず「あるある！」と共感してしまうかもしれません。

「低学歴は連鎖する」お受験を機に変わってしまったママ友


ママ友に誘われて、塾の体験に行くことに。



やっぱり息子は受験に向いてなさそう。うちは受験はいいかな〜と思い、塾へ通うのはやめました。

でもママ友の美穂さんは受験にすごく前向きで…!?


子どもの受験をきっかけに、人が変わってしまった美穂さん…。

この後、美穂さんはさらにエスカレートしていくのです。

中学受験を成功させないと、“あの人”に何されるかわからない…！

順調だった娘の中学受験の勉強。

あの親子さえ戻ってこなければ…。


あっという間に特進クラスに上がってきた友達の娘。

もしこのことがあの人にバレたら…私と娘は大変なことになる…！


主人公が恐れている”あの人”の正体とは？

そして中学受験をするのは、本当に娘のためなのでしょうか？

(ウーマンエキサイト編集部)