「こうやって低学歴は連鎖するのね」お受験ママの暴走が止まらない！ 中受のリアルを描いた2作品
今回は子どもの「お受験」をテーマに描いた2つの作品をご紹介！
お受験をきっかけに人が変わってしまったママ友。
“あの人”への恐怖から、娘に無理やり受験勉強をさせるママ。
お受験をめぐって巻き起こるママ友同士の確執や、家族の奮闘に
思わず「あるある！」と共感してしまうかもしれません。
「低学歴は連鎖する」お受験を機に変わってしまったママ友
ママ友に誘われて、塾の体験に行くことに。
やっぱり息子は受験に向いてなさそう。うちは受験はいいかな〜と思い、塾へ通うのはやめました。
でもママ友の美穂さんは受験にすごく前向きで…!?
子どもの受験をきっかけに、人が変わってしまった美穂さん…。
この後、美穂さんはさらにエスカレートしていくのです。
中学受験を成功させないと、“あの人”に何されるかわからない…！
順調だった娘の中学受験の勉強。
あの親子さえ戻ってこなければ…。
あっという間に特進クラスに上がってきた友達の娘。
もしこのことがあの人にバレたら…私と娘は大変なことになる…！
主人公が恐れている”あの人”の正体とは？
そして中学受験をするのは、本当に娘のためなのでしょうか？
「中学受験は誰のため？」を読む＞＞
「中学受験は誰のため？」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)