JBL PartyBox On-The-Go 2

ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、デジタルワイヤレスマイクが2本付属したポータブルパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2」を10月30日に発売する。カラーはブラック。価格はオープンで、JBLオンラインストアでの販売価格は56,100円。

最大100Wの大出力を備えたポータブルスピーカーで、JBL独自のAI技術「AI Sound Boost」を搭載している。音源をリアルタイムで解析し、歪みを抑えつつクリアで迫力のあるサウンドを実現したという。

ウーファー(133mm径)1基とシルクドームツイーター(20mm径)2基を搭載し、40Hz～20kHzの広帯域再生に対応。小型ながらもパワフルで臨場感のあるJBLプロ・サウンドを楽しめるとしている。

デジタルワイヤレスマイクが2本付属しているため、どこでも手軽にマイクパフォーマンスが可能。カラオケやライブ、プレゼンテーションなど幅広いシーンでの使用を想定しており、キー変更ができるスマート・キーチェンジ機能やエコー機能も搭載。遅延やノイズを抑えた安定した通信で、明瞭な音声を届けられる。

本体には交換式のリチウムイオン充電池を採用し、最大15時間の連続再生が可能。10分の充電で約80分再生できる急速充電にも対応する。付属のワイヤレスマイクもリチウムイオン電池を内蔵し、最大20時間の使用が可能。なお、本体用の交換バッテリーは別売り。

防沫性能はIPX4準拠で、屋外や水辺でも安心して使用できる。人間工学に基づいたハンドルとショルダーストラップを採用し、持ち運び時の負担を軽減した設計。音楽のビートに合わせて光が変化するライティング機能も備えており、「JBL PARTYBOX」アプリを通じて約6万5千色から好みの色やパターンを設定できる。

筐体にはリサイクルプラスチックを採用し、サステナビリティにも配慮した。Bluetooth 5.4に対応し、「Auracast」機能によって複数台の対応スピーカーとワンタッチでワイヤレス接続できる。

そのほか入力としてUSB-C、AUXを備えており、多様な機器との接続に対応する。外形寸法は258×221×501mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約6.36kg。