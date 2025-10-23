サッカーＪ１東京Ｖが２３日、清水戦（２５日・アイスタ）に向けて非公開で全体練習を行った。

ここ２試合は、いずれも降格圏にいた湘南、新潟に１―０で勝利。残り４試合の時点で降格圏の１８位横浜ＦＣとの勝ち点差は「１０」で、１４位の清水戦に勝利すれば自力でＪ１残留を決めることが出来る。主将ＭＦ森田晃樹は「自力で決めるのが一番いいと思います。緩くならないようにというのはミーティングでもありましたし、逆にしっかり最後の４試合でもっといいサッカーを見せられるようにしたい」と意気込んだ。

清水には国立で開催された開幕戦で０―１で敗戦したこともあり、「しっかり負けた記憶があるので、局面もそうですし、チームとしてもそうでしたけど、そこをしっかりと埋めてやれるか。同じくらいの順位なので、しっかり勝ってさらに（順位を）上げられるように」。Ｊ１では０８年以来の清水戦勝利で、１２位からのさらなる浮上を目指していく。

その後の３試合も、０―０で引き分けだった福岡、０―４で大敗した鹿島、０―１で敗れたＧ大阪と、いずれも引き分け以下に終わった相手との戦いが続く。それだけに、主将も「どれだけ負けた相手に対して後半戦しっかり戦えるかはチームとして大事になるし、それが来年にもつながると思う。サポーターの方も横断幕を出していますけど、しっかり４試合全部勝って終われるようにしたい」と強い決意をにじませた。