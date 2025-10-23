¥¤¥¨¥â¥óµÈ°æÏÂºÈ¡¡23Ç¯¤Ë¹¢Æ¬¤¬¤ó¸øÉ½¡¡À¼¤¬½Ð¤º¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE¡¡YELLOW¡¡MONKEY¡×¤ÎµÈ°æÏÂºÈ¡Ê59¡Ë¤¬23Æü¡¢TOKYO¡¡FM¡ÖºäËÜÈþ±«¤Î¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¹¢Æ¬¤¬¤ó¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡12·î¤«¤éÍèÇ¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖµÈ°æÏÂºÈTOUR2025/26 ¸¸I BLOOD MUSIC¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëµÈ°æ¡£¡ÖµÈ°æÏÂºÈ¤Î·ìÆù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Î²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢°ìÈÖ¥á¥¤¥ó¤Î¤È¤³¤í¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÈ°æ¤Ï23Ç¯10·î¤ËÁá´ü¤Î¹¢Æ¬¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎºäËÜÈþ±«¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¢¤ÎÉÂµ¤¤È¤«¤ò¤·¤¿¸å¤Î¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬À¤ÂåÅª¤Ë¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡£ÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤éÀï¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö²Î¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»þ¤Ë²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£µÈ°æ¤Ï¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬ËÍ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¥Àî±Í»Ò¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤È¤«¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¼¤ä¤é¤ì¤ë¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¤Þ¤º¿É¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤¿¡£¡ÖËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤óÀ¼¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡È¤è¤Ã¤·¤ã¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Á´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£