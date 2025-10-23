演歌歌手の吉幾三（72）が22日放送のBSフジ「昭和歌謡パレード」（水曜後10・00）にゲスト出演。大ヒット曲に苦情が殺到した過去を明かした。

吉は20歳の時に芸名「山岡英二」でデビューするも、当時は「アイドル」「ポップス」路線だったという。

だが同時期には「新御三家」と呼ばれた郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹が活躍しており、なかなか売れることがなかったとした。

そのため25歳で芸名を「吉幾三」に改名し、「俺はぜったい!プレスリー」で再デビュー。この曲は最初は歌手名を伏せていたが、ヒットしたことで芸名を公にし、周囲も驚いたと笑ってみせた。

しかし「所属事務所に、ずっと嫌がらせの電話が来るんだよ」との事態に。「田舎をバカにして」「吉幾三を出せ」と言われたというが「俺が電話に出ているんだよ。人手がいねえから、俺が出てたんだよ」と自ら電話を取っていたとぶっちゃけた。

電話では名前は名乗らず「本人に伝えておきます」「そんなつもりで歌ったわけじゃないと思うんですが…」などと返答したが「よく言っておけ！」「青森県をバカにするんじゃない！」などと叱られていたとした。

さらに「この歌はね、日本のエルヴィス・プレスリーの後援会からも苦情が来た」と吉。「世界のプレスリーをバカにした」との内容だったが「それはプレスリーでしょ。俺の方は（歌っている時は）“プレシリ―”ですから、“ス”と“シ”の使い方の違いですよ」などと言い訳し、先方からは「もういい！」と切られてしまったと話して笑わせた。

司会のタレント・中山秀征は「それだけ反響があったっていうことですね。良くも悪くもね」とまとめていた。