お笑いタレント・劇団ひとり（48）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。芸能界を揺るがす“騒動”の直前の様子を明かした。

この日は社会学者の古市憲寿氏とともに出演。2人はテレビ朝日「中居正広の土曜日な会」で共演していた。

ひとりは「別にあのことを根掘り葉掘りじゃないけど」と前置きしつつ「我々は大騒ぎになる直前、あの仕事があったんですよね。第1報でなんか出てるね、みたいな感じだけど、まあ普通にお仕事して」と告白。古市氏も「そうですよね。ちょっと火種はあったけど、まあでも全然みたいな…」と回顧した。

その収録も「また次回みたいな感じで」別れたそうで、ひとりは「それで年をまたいだんだよね。そしたらそのあたりで凄いことになって。“新年1発目の放送はなくなりました”ってのが…“次もなくなりました”ってなって、で、“はい、さようなら”っていつの間にか」と苦笑い。

古市氏が「ひとりさん、これまでそういう経験ありますか？」と聞くと、「いやあ、ないでしょう、だって」とひとり。「芸能史上あんまり、あんな出来事ないんだから」と苦笑いするばかりだった。

「性暴力」を巡る一連の騒動を受けて、今年1月に芸能界を引退した中居正広氏がMCを務めていた「中居正広の土曜日な会」に、2人は19年にスタートした前身の「中居正広のニュースな会」から準レギュラーで出演。「中居正広の土曜日な会」にはレギュラー出演していた。番組は中居氏の“女性トラブル”の報道を受けて、1月22日に打ち切りが発表された。