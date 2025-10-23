彼氏に初めて手料理を振る舞うときは、ドキドキしちゃいますよね。ただ、愛情を込めて作った料理をバカにされたら、彼氏への気持ちも冷めてしまうでしょう。

今回は、彼氏に初めての手料理を振る舞ったら鼻で笑われた話をご紹介いたします。

丼物をバカにする彼氏

「ある日、彼氏に『手料理が食べたい』『付き合って半年たつのに一回も食べたことないなって思って』と言われたんです。たしかにデートはいつも外だから、手料理をしたことがないんですよね。だから私は気合いを入れて、手料理を振る舞うことにしました。作る料理は私に任せると言ってくれたから、男なら喜ぶであろう丼物を作ったんです。

しかし彼氏には『彼氏に初めて作る料理が丼物って！』『色気もなにもねぇな！』と鼻で笑われました。せっかく作ったのにひどいですよね。媚びた料理よりも、がっつり食べられる料理のほうが喜ぶと思ったのに……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 彼女が作ってくれた料理をバカにするなんて、失礼すぎます。彼氏が喜ぶであろうメニューを作ったのに、こんな言い方をされたら二度と作る気が起きませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。