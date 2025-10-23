お笑いタレント劇団ひとり（48）が、22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ミシンが趣味になったと明かした。

ひとりは「フライトジャケットが好きで、それでワッペンとかを自分で付けたいなって思ってやったんだけど、意外とミシン楽しくて。今はフライトジャケットそのものを作っている」語った。

共演した社会学者の古市憲寿氏（40）は「どこから作るんですか？」と驚いた様子。ひとりは「ゼロから。ユザワヤに行って、生地買ってきて、チャック買って、中に中綿も入れなきゃいけないし」と作る過程を語った。古市氏が「組み立てるのはどうやって」と続けると、ひとりは「型紙が売ってるの。型紙買ってきて、切って貼ったりして」と趣味に没頭していることを明かした。

ひとりは「ミシンと料理は趣味として良い。ちゃんと役に立つ。3Dプリンターなんて大して役に立たないじゃん」とコメント。「今は裾上げとか、デニムのリペアとか役に立つからミシンはすごいおすすめ。初めて家族に役に立つ趣味。この前も奥さんに『これちょっと裾上げしといて』とか、『ウエスト詰めて』とか、そんなに頼られることなかったから。良い趣味だなと思って」と充実している様子を語った。