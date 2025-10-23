【カルディ】全品10％オフセール＆コーヒー豆特価に。10月24日以降スタートの実施店舗を一気見せ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は2025年10月23日時点で発表されている、10月24日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

全品10％オフはありがたい...

「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフになります。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通りです。

【10月24日から28日】

・イオンモールいわき小名浜店

・草加ヴァリエ店

・イオンモール新潟亀田インター店

・学芸大学店

・ゆめタウン久留米店

・大森店

・ポンテポルタ千住店

・イオンモール京都桂川店

・ゆめタウン高松店

・イオンモール高崎店

・イオンモール津田沼店

・甲子園店

【10月25日から29日】

・新静岡セノバ店

【10月27日から31日】

・横須賀店

セールを利用してお得にお買い物を楽しんでみては。

（東京バーゲンマニア編集部）