【カルディ】全品10％オフセール＆コーヒー豆特価に。10月24日以降スタートの実施店舗を一気見せ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は2025年10月23日時点で発表されている、10月24日以降開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
全品10％オフはありがたい...
「お客様感謝セール」では、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフになります。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通りです。
【10月24日から28日】
・イオンモールいわき小名浜店
・草加ヴァリエ店
・イオンモール新潟亀田インター店
・学芸大学店
・ゆめタウン久留米店
・大森店
・ポンテポルタ千住店
・イオンモール京都桂川店
・ゆめタウン高松店
・イオンモール高崎店
・イオンモール津田沼店
・甲子園店
【10月25日から29日】
・新静岡セノバ店
【10月27日から31日】
・横須賀店
セールを利用してお得にお買い物を楽しんでみては。
（東京バーゲンマニア編集部）