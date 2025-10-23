棚橋弘至、新日本プロレス引退記念！直筆サイン入り純金メダルが発売「僕のプロレス人生の結晶」

新日本プロレス・棚橋弘至選手の引退を記念し、直筆サイン入り純金メダルが完全受注生産にて発売。

10月29日（水）深夜放送の通販番組『ワカコさんとマサルくんのお宅は買わないの？？』で同商品が紹介され、棚橋選手本人から商品の魅力や制作エピソードなどが語られる。

棚橋選手は「100年に一人の逸材」として長年新日本プロレスを支え、多くのファンを魅了してきた。

この記念メダルは、その歩みを後世に残すため制作された特別仕様のアイテムだ。

表面には“逸材ポーズ”、裏面にはライオンマークを刻印。

特別仕様の専用ケースには、デビューからの名場面写真、ファンへの感謝メッセージ、さらにケース右部分の棚橋選手の写真は、2026年1月4日（日）東京ドームでの引退試合の雄姿に差し替えられ、届けられる。

加えて、すべてのケースには棚橋選手本人の直筆サインが入り、世界にひとつだけのプレミアムアイテムとなっている。

◆棚橋弘至選手 コメント

この記念メダルは、僕のプロレス人生の結晶であり、皆さまとともに過ごした証です。

2026年1月4日、東京ドームの引退試合でも、最後まで全力で戦います。

リングを降りても、新日本プロレスを愛し続け、皆さまとともに歩んで参ります。