ケチャップベースだから子どもも大人も食べやすい！ 「新じゃがのドライカレー」
【写真を見る】子どもも大好きなメニューを新じゃがで！新じゃがの「ミートソース煮」「カリカリポテト」
煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
■新じゃがのドライカレー
ケチャップベースで、子どもも大人も食べやすく
1人分 218kcal
塩分 1.5g
※ご飯を除く。
材料（2〜3人分）
新じゃがいも…小6〜7個（約300g）
豚ひき肉…150g
ホールコーン…大さじ5
A＜混ぜる＞
・トマトケチャップ…大さじ2
・ウスターソース…大さじ1
・塩…小さじ1/4
・水…大さじ4
オリーブ油
カレー粉
作り方
1 新じゃがは皮つきのままよく洗って半分（大きければ3〜4等分）に切り、水けがついたまま、切り口を下にして耐熱皿に並べる。ラップをかけて5分、竹串を刺すとすっと通るくらいまでレンチン（600W）し、水けをきる。
2 フライパンにオリーブ油大1/2を中火で熱し、1を加える。皮がこんがりとするまで転がしながら、約2分焼きつける。
3 新じゃがを端に寄せ、あいたところにひき肉を加えて、ほぐしながら色が変わるまで炒める。
4 カレー粉小2を加え、粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。Aと、コーンを汁けをきって加え、とろっとするまで2〜3分炒め煮にする。好みで温かいご飯を器に盛り、かける。
料理／市瀬悦子、撮影／難波雄史
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』