JBA会長とBリーグチェアマン兼任後の実情…島田慎二氏が見据える壮大なビジョンと真意

10月23日、島田慎二氏のポッドキャスト番組『島田のマイク』第259回が配信。9月末に正式就任した日本バスケットボール協会（JBA）会長とBリーグチェアマンの「二刀流」について、就任から約2週間（収録日：10月14日）を振り返りながら、その真意と覚悟を語った。

濃密なスケジュールに島田氏は「一人二役はなかなかだなと思います」と率直な感想を述べつつ、常に「今どちらの立場で話しているのか」を意識し、会長とチェアマンという全く異なるスタンスを使い分けていることを明かした。

島田氏は「（現在のところ兼務の影響は）まだ良いも悪いもないですね」と冷静に分析。しかし二刀流の価値は両側面から判断できることにあり、Bリーグだけでなく女子・大学・高校・障害者バスケを含めた業界全体をより良くする『ONE Basketball（ワンバスケットボール）』実現の推進力になり得ると考えている。

「日本のバスケ界は物事を動かす時期、成長する大事な時期なので、（あらゆる取り組みに対して）コンフリクトを起こしたり、それぞれが主張し合うのではなく客観的に見て“これは是だね”というものに対してリーダーシップを発揮できる仕組みがいいと思っているので、そういう風にしていきたい」

JBAの目標として島田氏は、ロサンゼルス2028オリンピックに男女5人制、男女3×3、男女の車いすバスケで6種目のうち一つでも多く出場することを掲げ、「そのためだったら、あらゆる選択肢を排除しない」と明言。さらに情報発信のオープン化、未来の子供や指導者を育成するための海外派遣事業への資金投下などを推進していく方針を示した。

また、資金調達について島田氏は「必要な軍資金をなんとかするのがリーダーの仕事」と力強く語った。6月の内定から3カ月間、これまで積み上げてきた信用貯金を全て取り崩す覚悟で資金調達に注力してきたという。

新任理事として、JBAでは田臥勇太（宇都宮ブレックス）と大神雄子氏（トヨタ自動車アンテロープスHC）を迎え入れ、Bリーグでは昨シーズン限りで現役を引退した岡田優介氏の理事就任が発表されたことも踏まえ、島田氏は「事業と競技強化の両面からハイブリッドでやっていきますから。皆さん、ご期待ください」と番組を締めた。

今回のエピソードでは、昨季B1優勝を飾った宇都宮ブレックスがチャンピオンリングセレモニーを行った際に、SNSで話題となった島田氏から比江島慎への指輪贈呈の話などについて語られた。

【番組を聴く】“ONE Basketball”実現へ！「今が人生で積み上げてきた信用貯金を取り崩す時」