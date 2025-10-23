ニューラルＧは続伸、クラウド不要で動作の高精度・リアルタイム自動音声認識技術を開発 ニューラルＧは続伸、クラウド不要で動作の高精度・リアルタイム自動音声認識技術を開発

ニューラルグループ<4056.T>は続伸している。２３日午前１０時１５分ごろ、クラウド不要で、ＰＣ上でローカル動作する高性能自動音声認識技術（ＡＳＲ）を開発したと発表した。同社の１ｏｎ１支援サービス「ＫｉｚｕｎａＮａｖｉ」での導入を始めており、今後のサービス拡大を期待した買いが入っている。



同技術はニューラルＧが培ってきた音声信号処理技術とトランスフォーマーモデルを組み合わせ、軽量なモデルサイズで高精度な音声認識を実現。従来のクラウド型ＡＳＲでは対応が難しかった機密性の高い会議やネットワーク環境が不安定な現場でも安定したサービスを提供できるという。今後も更なるモデルの軽量化・専門用語辞書などへの対応を進めていく。



出所：MINKABU PRESS