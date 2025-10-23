ºë¶Ì¸©¾®¼¯ÌîÄ®Ž¢¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄ®¤ª¤³¤·Ž£À®¸ù¤ÎÍ×°ø
ºë¶Ì¸©¾®¼¯ÌîÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¡Ê¼Ì¿¿¡§¾®¼¯ÌîÄ®¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºë¶Ì¸©¾®¼¯ÌîÄ®¤Ç¸«¤¿Ž¢¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄ®¤ª¤³¤·Ž£¤Î¼ÂÂÖ
¶áÇ¯¡¢¡Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ä¡Ö½÷À¥é¥¤¥À¡¼¡×¤¬½ù¡¹¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2ÎØ¼«Æ°¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ð¥¤¥¯¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¹ñÆâ¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï1982Ç¯¤Î326ËüÂæ¤ò¥Ô¡¼¥¯¤ËÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¡¢40ËüÂæ¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¶áÇ¯¡¢°Ý»ý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È»º¶È³¦¤ä»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ê¼«¹©²ñ¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¯´ØÏ¢¶È³¦ÃÄÂÎ³Æ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥é¥Ö¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊBLF¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢9·î18Æü¤Ëºë¶Ì¸©¾®¼¯ÌîÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè13²ó¥Ð¥¤¥¯¥é¥Ö¥Õ¥©¡¼¥é¥à in ºë¶Ì¡¦¤ª¤¬¤Î¡×¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¡ÖÄ®¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¥Ð¥¤¥¯»Üºö¤ò
¤Þ¤º¤Ï¡¢¾®¼¯ÌîÄ®¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
ºë¶Ì¸©¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÃáÉã»Ô¤È·²ÇÏ¸©¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¼¯ÌîÄ®¤Ï¡¢ÃáÉãÂ¿Ëà¹ÃÈå¹ñÎ©¸ø±à¤ä¸©Î©À¾ÃáÉã¼«Á³¸ø±à¤Ê¤É¤Î¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÅÃáÉãÏÑÂÏÀÑÁØµÚ¤Ó³¤À³Ó®ÆýÎà²½ÀÐ·²¤¬¹ñ»ØÄêÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÃÏ¼Á³ØÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê¾®¼¯ÌîÄ®¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë¡£
º£²ó¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥é¥Ö¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊBLF¡Ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®¼¯ÌîÄ®Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
´Ñ¸÷¤äÊ¸²½¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¿À»³Ï¼²Ö¤Î¶¿ ¥À¥ê¥¢±à¡×¤ä¡¢ÆóÉ´¿ô½½Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¾®¼¯Ìî²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä®¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö²Ö¤È²ÎÉñ´ì¤ÈÌ¾¿å¤Î¤Þ¤Á¡¦¤ª¤¬¤Î¡×¤À¡£
¿Í¸ý¤ÏÎáÏÂ7Ç¯8·î1Æü»þÅÀ¤Ç9890¿Í¡¢À¤ÂÓ¿ô4465À¤ÂÓ¡£
¤½¤ó¤Ê¾®¼¯ÌîÄ®¤¬¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄ®¤ª¤³¤·¡×¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë10·î1Æü¤Îµì¾®¼¯ÌîÄ®¤ÈµìÎ¾¿ÀÂ¼¤È¤Î¹çÊ»¤À¡£
Åö»þ¡¢Ä®Ìò¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¸½ºß¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥¤¥À¡¼¥º¤ª¤¬¤Î¡×ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¶¯ÌðÎ©²È»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÄ®¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÌó1Ç¯¤«¤±¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Üºö¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¾®¼¯ÌîÄ®¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤¬½µËö¤ËÃÏ¸µÌ¾Êª¡Ö¤ï¤é¤¸¥«¥ÄÐ§¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤¬Ä®¤òÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä®¤Ç¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÁÏ½Ð¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤À¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î»²ÇÒ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¾®¼¯¿À¼Ò¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ºÇ½é¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Ä®¡×¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²°º¬ÉÕ¤¡¦¥í¥Ã¥«¡¼´°È÷¤ÎÃóÎØ¾ì¤ÎÀ°È÷¤À¤Ã¤¿¡£
Í½»»¤Ïºë¶Ì¸©¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÁÏÂ¤»ñ¶â¤ÎÊä½õ¶â¤«¤éÇ±½Ð¤·¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ê¥Ð¥¤¥¯ÀìÍÑÃóÎØ¾ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾®¼¯ÌîÄ®Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡ÖÄ®Ì±¤«¤é¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¶¯Ìð»á¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
·Ù»¡¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥é¥¤¥À¡¼¡×¸º¾¯
¹ÔÀ¯¤¬¤³¤¦¤·¤¿»Üºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¡×¤È¤«¡ÖÄ®¤ËË½ÁöÂ²¤ò½¸¤á¤ëµ¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¾ð¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡¢Ä®Ìò¾ì¤ÇÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢Ä®¤Ç¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¡Ö¡Ê¶¯Ìð»á¤¤¤ï¤¯¡Ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥é¥¤¥À¡¼¡×¤â½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä®Ì±¤ÎÈ¿È¯¤Î²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¶¯Ìð»á¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÇ³«ºö¤òÉ¬»à¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ä¸Ä¿Í¤ò¸ò¤¨¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥¤¥À¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¾®¼¯Ìî·Ù»¡¤È¤ÎÏ¢·È¤À¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÇÇò¥Ð¥¤¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëºë¶Ì¸©·Ù¡Ê¼Ì¿¿¡§¾®¼¯ÌîÄ®¡Ë
¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤Ï¡¢Çò¥Ð¥¤¤ä¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÄ®Æâ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä®Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ë°Â¿´´¶¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ç¾®¼¯ÌîÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¸·¼é¤·¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÄ®¤Ë¡ÖË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤ÆÇä¾å¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ÇÄ®¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¦¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«¹©²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶áÇ¯¥Ð¥¤¥¯¹ØÆþ¼Ô¤Ï40¡Á50Âå¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÈµö½êÆÀ¼Ô¤ËÀê¤á¤ë½÷ÀÈæÎ¨¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
2ÎØ¹ñÆâÊÝÍÂæ¿ô¤ÎÆ°¸þ¡£Ìó1028ËüÂæ¤Ç¡¢¤¦¤Á¸¶ÉÕ°ì¼ï¤¬41¡ó¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤òÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾®¼¯ÌîÄ®¤Ç¤â¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥¤¥À¡¼¥º¤ª¤¬¤Î¡×¤ÎÀëÅÁÂç»È¤È¤·¤ÆOMG¡Ê¤ª¤¬¤Î¡¦¥â¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥¹¡Ë¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷PR¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¤ÊÆ¤Ç¤â2ÎØÊ¸²½¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê
¾®¼¯ÌîÄ®¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÇÄ®¤ª¤³¤·¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ï¡¢¼êË¡¤¬°ã¤¦¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ2ÎØ»Ô¾ì¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ²½¤À¤í¤¦¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤¬¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³§¤ÇÃçÎÉ¤¯¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¶¥µ»¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¾®¼¯ÌîÄ®¡Ë
²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤è¤ê°ìÊâÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ê¥º¥àÏ¢ÌÁ¡ÊFIM¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤ÇÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦80¥«¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2ÎØÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡ÊMFJ¡Ë¤¬¥Ð¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥Ð¥¤¥¯¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥¯Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤Ï¡¢¹ñ¤¬¶È³¦ÃÄÂÎ³Æ¼Ò¤È¿Ê¤á¤ë¡ÖÆóÎØ¼Ö»º¶ÈÀ¯ºö¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×2030¡×¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆóÎØ¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡Ø´¶Æ°¡Ù¤òÆÏ¤±¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤ÈÆóÎØ»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¡¢¸ÛÍÑ°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡Ö´¶Æ°¡×¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò´Þ¤á¤¿Â¾¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÀ¯ºö¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦ÅÀ¤À¡£
¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¾®¼¯ÌîÄ®¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤«¤é¿Í¤È¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¿ÍÃæ¿´¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¿Í¤ÈÃÏ°è¤¬Ì©ÀÜ¡×¤Ê¤Î¤¬2ÎØ»º¶È¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö´¶Æ°¡×¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤âÂç¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÆóÎØ¼Ö»º¶ÈÀ¯ºö¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×2030¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ö¸Î¥¼¥í¤Î¿ä¿Ê¡×¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡Ö¹ØÆþ¡¦ÍøÍÑ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¼Ò²ñ¡¦Â¾¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤Î¶¦À¸¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²÷Å¬¡¦³Ú¤·¤µ¤ÎÁÊµá¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤È¡¢11¤Î¼Â»Ü»Üºö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥¤¥¯ ¥é¥Ö ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊBLF¡Ë¡×¤Ë¤ÆÌÜÅª¤ä°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£²ó¤ÎBLF¤Ç¤Ï¡¢¼«¹©²ñ¡¢Á´¹ñ¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆüËÜÆóÎØ¼ÖÉáµÚ°ÂÁ´¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢ÆþÁÈ¹ç¡¢ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¹©¶È²ñ¡¢Á´¹ñÆóÎØ¼ÖÍÑÉÊÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆüËÜÆóÎØ¼Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢Ãæ¸ÅÆóÎØ¼«Æ°¼ÖÎ®ÄÌ¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¹©¶È²ñ¤Î¥Ð¥¤¥¯´ØÏ¢ÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÀÆ¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢À¯ºö²ÝÂê¤È¼Â»Ü»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¯¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À
µ»½Ñ¡¢°ÂÁ´¡¢´Ä¶¡¢¶µ°é¡¢¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦»º¶È¤Î°Ý»ý¡¦È¯Å¸¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¡×¤Ê¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç2ÎØ¼Ö¤Ï¡¢Àï¸å¤«¤é¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¼Ò²ñÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼ÂÍÑºà¡×¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤·¡¢¤Þ¤¿1970¡Á1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¼ã¼Ô¤ä¼çÉØ¤ò´Þ¤á¤¿¹¤¤À¤Âå¤Ç¤Î¼ê·Ú¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î¡Ö¼ÂÍÑºà¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¿¤Ó¤¿¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¡Ö¼ñÌ£ºà¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡ÖÊ¸²½¡×¤ÎÎÎ°è¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢´±¸øÄ£´Ø·¸¼Ô¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ø¤ÎÊÑ³×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥¤¥¯»º¶È¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¯¤¬ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¡¢¾®¼¯ÌîÄ®¤Ç¤Î¼èºà¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊÅíÅÄ ·ò»Ë ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë