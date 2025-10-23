Snow Man渡辺翔太、ジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiのカフェに来場！コメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

渡辺翔太が、ジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiが展開する「Cafe Swarovski」に来場した。

■「ラグジュアリーな空間で、キラキラしていて、来るたびに圧倒されますね」（Snow Man渡辺翔太）

2025年10月28日から12月25日までの期間限定で、Swarovski銀座2階にて「Cafe Swarovski」がオープン。日本におけるフラッグシップストアであるSwarovski銀座の2階が、期間中は130周年仕様のイエローとゴールドカラーでアップデート。3メートルのクリスマスツリーが設置され、ホリデーらしさを盛り上げる。また、オーストリアで毎年行われている格式高いウィーン・国立オペラ座舞踏会のデビュタントのために製作したSwarovskiのティアラがディスプレイされ、ブランドの歴史とクリスタルの輝きを間近で感じることができる。

