Snow Man渡辺翔太、ジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiのカフェに来場！コメントも到着
渡辺翔太が、ジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiが展開する「Cafe Swarovski」に来場した。
■「ラグジュアリーな空間で、キラキラしていて、来るたびに圧倒されますね」（Snow Man渡辺翔太）
2025年10月28日から12月25日までの期間限定で、Swarovski銀座2階にて「Cafe Swarovski」がオープン。日本におけるフラッグシップストアであるSwarovski銀座の2階が、期間中は130周年仕様のイエローとゴールドカラーでアップデート。3メートルのクリスマスツリーが設置され、ホリデーらしさを盛り上げる。また、オーストリアで毎年行われている格式高いウィーン・国立オペラ座舞踏会のデビュタントのために製作したSwarovskiのティアラがディスプレイされ、ブランドの歴史とクリスタルの輝きを間近で感じることができる。
■渡辺翔太 コメント
■関連リンク
Snow Man OFFICIAL SITE
https://mentrecording.jp/snowman/
https://starto.jp/s/p/artist/43