¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¦EXIT·ó¶áÂç¼ù¤Î¥×¥ê¥¯¥é¸ø³«¡ª¡ÖÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤Û¤·¤¤¡×
SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬¡¢10·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥á¥·¥É¥é ～·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö～¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢¿¹ËÜ¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¦EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¦EXIT·ó¶áÂç¼ù¤Î¡ÖÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¡×¥×¥ê¥¯¥é¤Ê¤É①～③
¢£¿¹ËÜ¡¦ËþÅç¡¦·ó¶á¤Ï¡Ø¥á¥·¥É¥é¡Ù¤ÇÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤ò¥É¥é¥¤¥Ö
ÈÖÁÈ¤Ç3¿Í¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤ÇÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òÃµ¤¹¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦3¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1¡Ë¡£¡ÖÎ®»³»ÔÇò¤ß¤ê¤ó¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡¢Ã®¤òÁ°¤Ëºî¶È¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¿¹ËÜ¤Î¿¿·õ¤Ê²£´é¡Ê2¡Ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¥Þ¥¤¤ß¤ê¤ó¤¬ºî¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°3¿Í¡Ê3¡Ë¤È¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡Ê4¡Ë¡£
Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤¿¡ÖÌÍ²°¹õß·¡×¤ÎÁ°¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤¹¤ëËþÅç¡õ·ó¶á¤È¥Ôー¥¹¤¹¤ë¿¹ËÜ¡Ê1¡Ë¡£Å¹Æâ¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë¿¹ËÜ¡Ê2¡Ë¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÎ®»³¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¿¹ËÜ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¡¢·ó¶á¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¡¢ËþÅç¤Ï¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1¡Ë¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¿¹ËÜ¤¬Çú¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê2¡Ë¡¢¿¹ËÜ¤¬¥Üー¥ë¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÅê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡Ê3¡Ë¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤â¡£
¡ÖÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤ÎÎ¹¤¬¸«¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿µ¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿µ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Üー¥ëÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£