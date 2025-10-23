石塚硝、今期経常を4％上方修正

石塚硝子 <5204> [東証Ｓ] が10月23日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.9％減の26.3億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の35億円→36.5億円(前期は37.1億円)に4.3％上方修正し、減益率が5.7％減→1.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.6％増の10.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比12.0％減の11.8億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の8.2％→8.6％に改善した。



株探ニュース

