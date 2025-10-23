23日13時現在の日経平均株価は前日比651.49円（-1.32％）安の4万8656.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1012、値下がりは525、変わらずは73と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は195.96円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が148.15円、東エレク <8035>が111.62円、ファストリ <9983>が32.32円、ＴＤＫ <6762>が28.79円と続いている。



プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を5.56円押し上げている。次いで豊田通商 <8015>が4.85円、日東電 <6988>が4.38円、ＫＤＤＩ <9433>が4.24円、三井不 <8801>が3.69円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、パルプ・紙、水産・農林、石油・石炭と続く。値下がり上位には電気機器、情報・通信、証券・商品が並んでいる。



※13時0分1秒時点



株探ニュース

