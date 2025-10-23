山田優、“ラブブ付きバッグ”の私服コーデを披露「ラブブカワイ〜」「カッケ〜」
モデルの山田優（41）が22日、自身のインスタグラムを更新。『ラブブ』が付いたバッグを取り入れた私服コーデを披露した。
【写真・動画】「ラブブカワイ〜」私服コーデで“ラブブ付きバッグ”を披露した山田優
山田は「突然、冬みたいな寒さですね。。。ついこの前まで半袖で過ごせてたのに。。。」と書き出し、「まだ暖かかった日」に撮影された私服ショットを投稿。
「お気に入りの @blossom.official のセットアップに 万能すぎる @uniqlo_jp の白Tを合わせて」と、上品ながらもリラックス感のあるスタイルを紹介した。さらに「サングラスは、ハンドメイドで作られている日本のユニセックスアイウェアブランドの @nochinooptical」と明かし、アイテムへのこだわりものぞかせた。
また、「モノトーンのボーダー柄が可愛い @the_weekend_hotel のバッグにはキュートなラブブをつけました」と、世界中のセレブや若者に人気の『ラブブ（LABUBU）』がついたバッグを披露。スタイリッシュな中にも遊び心が光る私服ショットとなっている。
ファンからは「ラブブカワイ〜」「らぶぶお揃いでーす」「ラブブお揃いでうれシーサー」「カッケ〜」「いつまでも憧れる優さんです！」などのコメントが寄せられている。
