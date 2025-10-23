Photo: 小林奈納子

お弁当や作り置きの料理を作った後、洗い物をするのって面倒ですよね。鍋やフライパンを洗う手間を省けたら、料理はもっと簡単になるはず。

そんな希望を反映したお弁当箱が「Morph Bento」です。容器のまま調理ができ、保存や持ち運びまで1つで完結します。今回は特別に商品をお借りして、実際に使ってみました！

シンプルで使いやすいデザイン

タッパーにもお弁当箱にも使えるシンプルなデザイン。ガラス製の蓋は少し重みがあり、かなり密閉性が高いのに驚きました。

蓋を開けると、丸みが可愛らしく、淡いグレーカラーと中のクリーム色もお洒落です。ちなみに、カラーは全6色から選べます。

取手をつけて直接コンロで調理できる

「Morph Bento」の特長は、お弁当箱でそのまま調理ができるところ。専用のハンドルをつけると上の写真のように小さなフライパンに大変身します。

今回は、鮭とエリンギをソテーしていこうと思います！

セラミック製の容器は軽くて、料理をするのもとても楽。調理中はニオイが強く出ているので、お弁当箱にニオイがついてしまうんじゃないかとちょっと怖くなりました…。

鮭を両面焼いたら、あっという間に料理が完成。

ハンドルを外して、そのまま食事をするのもおすすめです。ちょっとトマトを添えてみたのですが、これなら立派な料理ですよね。

調理後にフライパンを洗う必要がないのが嬉しかったです！

調理後はそのままお弁当箱に

焼いたエリンギと鮭におにぎりや彩りとなるシソ、チーズなどを追加したら数分でお弁当としても成立しました。ここまで洗い物はゼロ。これならお弁当作りも苦になりません。

調理した容器のまま保存も可能

調理した後にそのまま保存するのもおすすめ。蓋の密閉性が高いので、作り置きして保存する際に安心感がありました。調理後にフライパンからタッパーに移す手間もかかりません。

ニオイも汚れもすぐ落ちて洗い物もラクラク

さて、気になっていたのはお弁当箱へのニオイ移り。今回は鮭を焼いたので、かなり魚のニオイが出ていました。

容器もしっかり汚れているので、汚れもキレイに落ちるのか？ とおそるおそる洗い物をしてみると…。

軽くスポンジでこするとスルスルと汚れが落ちました！

しかも、なんと魚を焼いたと思えないくらい、ニオイ移りはほとんど感じませんでした。

今回はコンロで調理をしましたが、蓋を外せば電子レンジでの調理も可能だそう。お弁当箱としても、保存容器としても重宝すると感じました。

ご紹介した「Morph Bento」は現在machi-yaでプロジェクトを実施中。詳しくは以下からチェックしてみてください！

