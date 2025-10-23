女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が24日、第20話が放送される。

下宿では教員試験を終えた錦織（吉沢亮）の慰労会が行われ、トキ（郄石）はお祝いの出し物を披露することになり、大好きな怪談を提案する。一方、松江に残った松野家では、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）が、トキが松江には帰らないであろうと覚悟していた。翌朝、トキは銀二郎（寛一郎）とはじめての西洋風の食を味わうことになる。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。