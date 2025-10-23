Nintendo Switch¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¡¢¥¹¥Þ¥Û°õºþµ¡¤Ç¼ê¸µ¤Ë»Ä¤½¤¦
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë½¸¤á¤è¤¦¡£
²ÈÄíÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤ÎNintendo Switch¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÂÎ¤Î¾ì¹ç¤Ï²¿¤«¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤ä¡¢Í§Ã£¤È¶¨ÎÏ¥×¥ì¥¤¤ÎµÇ°¤Ê¤É¤Ç»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤êPC¤ËÅ¾Á÷¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»£¤Ã¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥á¥â¥ê¡¼Æâ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¥¹¥¯¥·¥ç¤ò¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È
¥Á¥§¥¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¡Öinstax¡×¤Î¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡Öinstax mini Link 3¡×¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç»£¤Ã¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°õºþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÁª¤ó¤À¥¹¥¯¥·¥ç¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È°õºþ¡£¥²¡¼¥àÆ°²è¤â¥Ù¥¹¥È¤Ê½Ö´Ö¤ò°õºþ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¤¤ÎµÇ°¤¬»Ä¤»¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥×¥êÆâ¤ÎÇØ·Ê¤â¥²¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬Áª¤Ù¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ä¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Ç¥³¤ì¤Ð¤è¤ê³Ú¤·¤¤1Ëç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤â
¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡Öinstax AiR Studio¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ê¤É¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò³ÈÄ¥¸½¼Â¤Ç¹çÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¥Ç¥³¤Ã¤Æ°õºþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤â°õºþ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤À¤Ã¤Æ¹çÀ®¤Ç¤¡¢°õºþ¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤«¤éºÆÀ¸¤¹¤ë¤ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹ÂÎ¸³¡×¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤È¹çÀ®¤·¤Æ¡¢4Ê¬³ä¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥Á¥§¥™¡×¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¤È¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡ªÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×&¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ìhttps://t.co/UYbKf3To3Q#instax #¥Á¥§¥ #¥¥ã¥é¥Á¥§¥ pic.twitter.com/bEtBNb6FPQ- INSTAX¡È¥Á¥§¥¡É¸ø¼° (@fujifilmjp_ck) October 21, 2025
º£¤Ê¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¡Öinstax mini Link 3¡×¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°õºþ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¯¥·¥ç¤ò»£¤í¤¦
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤Ï»£±Æ¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤¬°õºþ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤ÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í°õºþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¹¥¯¥·¥ç¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡©
Source: YouTube, X via FUJIFILM (1, 2)