9人組ガールズグループ、NiziUのRIKU（22）とMIIHI（21）が23日、東京・渋谷にオープンする韓国の人気ファッションブランド「EMIS（イミス）」フラッグシップストアオープニングイベントに出席した。

特別な瞬間について聞かれると、RIKUはオフ前日の夜を挙げた。翌日が休みのため「何も考えなくてもいいし、寝られるし、食べたいものが食べられる」とし「アラームをかけずに寝るのが私のオフの過ごし方なので、夜更かししちゃいますね」と笑顔で話した。

EMISから自身が選んだ店舗にある1アイテムをプレゼントされ、RIKUはネイビーのバッグ、MIIHIはデニム生地の帽子を選んだ。RIKUは「2人でも買い物に行ったりするんですけど、どちらも優柔不断で結構悩むんです」と明かしながらアイテムを選び、バッグについて「形と大きさにひかれました。荷物が多いタイプなんですけど、あまり大きいのは似合わなくて。これはチャックも2つありますし、スポーティーな感じもかわいくて大きさもちょうどいい。最近ネイビーにハマっているので、今の私にどストライクかなと思いました」と語った。

MIIHIは「秋はこの生地感のデニムを履くこと多いので、合わせたらいい感じになるかなと思いました。茶色のロゴも珍しくてかわいいです」と帽子を片手に笑顔で話した。

イベントには格闘家の三浦孝太（23）も登壇した。