9人組ガールズグループ、NiziUのRIKU（22）とMIIHI（21）が23日、東京・渋谷にオープンする韓国の人気ファッションブランド「EMIS（イミス）」フラッグシップストアオープニングイベントに出席し、最近ハマっているものを明かした。

RIKUはアサイーボウルといい「メンバーが食べているのを見ていて、たまたまお休みの日に頼んでみたらすごいおいししくて」と明かし「今日も夜ご飯に食べられたらなと思います。ずっと食べてみたかったんですけど、挑戦できなくて。ちょっと美意識高めていこうかなと思っています」と話した。

MIIHIはSNSなどで流行中のシール帳を挙げた。「メンバーのRIOとMAYAとやっていて。都内の雑貨屋さんとかに行って頑張っています」。特に立体感のある「ボンボンドロップシール」を探し求めているといい「どこに行っても買えなくて。悩みというか集めるのも難しいんですけど、頑張って集めています。ボンボンドロップシールは本当に買えないんですよ」と話していた。

イベントには格闘家の三浦孝太（23）も登壇した。