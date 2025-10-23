「たくさん歩く日」に“この1足”！【ワークマン】1,900円でGETできる！「楽ちんシューズ」

暑さが落ち着き、外出しやすい気候になってきた今の時期。長時間のお出かけを楽に過ごしたいなら、【ワークマン】から登場した「楽ちんシューズ」をチェックしてみて。軽量仕様や柔らかい素材が使われており、デイリーはもちろんアウトドアやスポーツシーンにもぴったり。\1,900（税込）というお手頃価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットしてください。

上品なスエード調の軽量シューズ

【ワークマン】「トレッドモックスローアウト」\1,900（税込）

なめらかなスエード調のアッパーが、カジュアルながらも上品な雰囲気を醸し出すモックシューズ。公式サイトには「軽量で履き心地いい」とあり、たくさん歩く日も快適に過ごせそう。撥水機能が付いているため、アウトドアシーンにもぴったり。かかとを踏んでも履ける2WAY仕様なのも嬉しいポイントです。秋らしいベージュに加えて、シックで大人っぽいチャコールも揃えています。

着脱楽ちん！ 柔らかいニット生地のシンプルシューズ

【ワークマン】「ファイングリップレディース」\1,900（税込）

柔らかいニット生地を採用したシューズは、長時間歩く日にぴったり。公式サイトによると「サッと履ける」とのことで、着脱も楽にできるようです。反射材が付いているので、夜のお出かけも安心して過ごせるかも。カラーは、ブラックとグレーの上品な2色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M