“羽ばたく光”の演出を体感！ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『Illumina Wing GOLD / SILVER(イルミナ・ウィング)』
革新的で創造性の高いシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)」
そんな「ANGEL CHAMPAGNE」から、シャンパーニュをより楽しむためのボトルモニュメント『Illumina Wing GOLD / SILVER(イルミナ・ウィング)』が登場！
2025年10月28日(火)より販売開始されます。
ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『Illumina Wing GOLD / SILVER(イルミナ・ウィング)』
ボトルを美しく際立たせるようデザインされたボトルモニュメント『Illumina Wing』
ANGEL CHAMPAGNEの象徴でもある「羽」をモチーフに、洗練された造形美で仕上げられています。
設置すると、まるでボトルに光の翼が舞い降りたかのような輝きを放ち、空間を一瞬にしてラグジュアリーな雰囲気へと昇華させます☆
“羽ばたく光”の演出を体感できるアイテムです。
Illumina Wing GOLD / SILVER (イルミナ・ウィング ゴールド / シルバー)
価格：220,000円(税込)
発売日：2025年10月28日(火)
販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店
素材やフォルムの細部に至るまでこだわり抜いた造りは、インテリアとしてもアートピースとしても存在感を放ちます。
大切なシャンパーニュのひとときを、より特別な体験へと導いてくれます！
カラーはゴールドとシルバーの2色がラインナップされています。
ANGEL CHAMPAGNEの世界観を体現した、光り輝くボトルモニュメント。
特別な空間演出や、大切な方へのラグジュアリーなギフトとしてもおすすめです！
ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)の『Illumina Wing GOLD / SILVER(イルミナ・ウィング)』の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post “羽ばたく光”の演出を体感！ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン) 『Illumina Wing GOLD / SILVER(イルミナ・ウィング)』 appeared first on Dtimes.