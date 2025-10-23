寒い季節に心地よく寄り添う！YB-LAB. 温圧インナー「ふわりぃスリム」シリーズ

株式会社YB-LAB.が展開する温圧インナー「ふわりぃスリム」シリーズから、新商品を含む全10アイテムが2025年10月23日より登場しています。

なかでも「ふわりぃスリム腹巻パンツ」は2025年度グッドデザイン賞を受賞！

＋4.1℃の蓄熱機能を備えたオリジナル特殊繊維を採用し、寒い季節に心地よく寄り添う温活インナーとして注目を集めています。

YB-LAB. 温圧インナー「ふわりぃスリム」シリーズ

現代女性の冷えや体型の悩みに寄り添い、“肌にも、心にも、ちょうどいい”温感インナーとして誕生した「ふわりぃスリム」

今回、既存4アイテムを刷新し、新商品を加えて全10アイテムへとラインナップが拡充されました。

「冬場のかかとのカサつきが気になる」「妊娠中でも心地よく使えるアイテムが欲しい」といったお客様の声を反映した商品も多数登場し、冷え対策を多角的にサポートします☆

＋4.1℃ オリジナル特殊繊維のやさしい生地

ふわりぃスリムの全アイテム(おでかけシリーズを除く)には、蓄熱機能を備えた＋4.1℃のオリジナル特殊繊維を採用！

生地そのものがあたたかさを感じやすい設計で、寒い季節の装いにも自然に溶け込みます。

また、やわらかな肌ざわりと優れた伸縮性により、長時間着用してもストレスフリーな着心地を実現しています。

【グッドデザイン賞受賞】ふわりぃスリム腹巻パンツ

価格：2,728円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

「ふわりぃスリム腹巻パンツ」は、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました！

お腹からお尻までやさしく包み込み、締めつけ感を抑えたリラックス仕様。

カイロポケット付きで、さらに温かさをプラスできます。

審査委員からは、「素材の選択や良い肌あたりをもたらす縫製によって、窮屈でないフィット感が実現。締めつけすぎず、長時間心地よく装着できる。シンプルなデザインで、生活の中で健康的に美しさを整える優れたアイテムだ」と高く評価されました。

ふわりぃスリム スパッツ

価格：6,578円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

お腹から足首まで下半身全体をすっぽり包み込むスパッツタイプ。

締め付けすぎない快適なフィット感で、就寝時の着用にもおすすめです。

眠る準備をサポートする、新感覚の温活スパッツです。

ふわりぃスリム ソックス（ミドル丈／ロング丈）

価格：ミドル丈 1,958円(税込)／ロング丈 2,178円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

冷えやすい足元を、蓄熱繊維のぬくもりでカバーするソックス。

ふくらはぎまでのミドル丈と、太ももまでのロング丈の2タイプ展開で、シーンに合わせて選べます。

やわらかな履き心地も魅力です。

ふわりぃスリム かかと保湿ソックス

価格：1,958円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

「冬場のかかとのカサつきが気になる」という声に応えて誕生した新アイテム！

かかと部分の内側に施されたシリコンが、寝ている間のうるおいをキープ。

温めながらかかとケアもできる、ナイトケアにおすすめのソックスです。

ふわりぃスリム 腹巻コルセット（通常／ロング）

価格：通常 1,628円(税込)／ロング 1,958円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

お腹から腰までをしっかりと温める、カイロポケット付きの腹巻タイプ。

動いてもズレにくくフィットするため、日中の活動時にも就寝時にも使いやすいアイテムです。

長めのロングタイプも用意されています。

ふわりぃスリム レッグサポーター

価格：1,628円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

ふくらはぎにぴたっとフィットし、冷えと疲れをサポートするレッグサポーター。

やさしい着圧感で心地よく着用できます。

立ち仕事やデスクワーク時にもおすすめです。

【おでかけシリーズ】ふわりぃスリム ネックウォーマー

価格：2,728円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

おでかけシリーズは蓄熱繊維を使用していませんが、温かみのある素材感が特徴です。

首元にすぽっとかぶるだけで、タートルネック風の装いに。

外出時はもちろん、部屋でのリラックスタイムにも使える便利なあったかアイテムです。

【おでかけシリーズ】ふわりぃスリム レッグウォーマー

価格：2,178円(税込)

発売日：2025年10月23日

販売場所：全国のドラッグストア、バラエティショップ、書店チェーン、コンビニエンスストアなど

脚にも腕にも使える2WAY仕様のレッグウォーマー。

軽やかで持ち運びやすいため、外出先での冷え対策や、オフィスでのデスクワーク時にも最適です。

手軽に温活を取り入れられます。

＋4.1℃の温かさと、やさしい肌ざわり、ストレスフリーな着心地。

進化した「ふわりぃスリム」シリーズは、毎日の暮らしに心地よいぬくもりを届けます。

充実のラインナップから、自分にぴったりの温活アイテムを見つけてみてください！

株式会社YB-LAB.の温圧インナー「ふわりぃスリム」シリーズ リニューアル＆新商品発売の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 寒い季節に心地よく寄り添う！YB-LAB. 温圧インナー「ふわりぃスリム」シリーズ appeared first on Dtimes.