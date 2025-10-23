人事労務の未来が変わる！さくら情報システム 人事労務クラウドサービス「XOLOGY（ソロジー）シリーズ」

さくら情報システム株式会社は、人事労務クラウドサービス「XOLOGY労務」「XOLOGY給与明細」「XOLOGY年末調整」「XOLOGY住民税」を「XOLOGY（ソロジー）」シリーズとして展開していくことを発表しました。

これにあわせ、XOLOGYシリーズのサービスラインナップを紹介するスペシャルページを新たに公開しています。

目まぐるしく変化する人事労務環境に対応し、企業の課題解決を支援します。

さくら情報システム 人事労務クラウドサービス「XOLOGY（ソロジー）シリーズ」

多様化する働き方やDXの推進、そして深刻化する人手不足といった現代の課題に対応するため、さくら情報システムは人事労務関連サービスを「XOLOGY」シリーズとして新たに展開。

50年以上にわたる人事・給与業務と、20年以上のクラウドサービス運用の実績に基づき、人事労務担当者の課題やニーズに応えるサービスを提供します。

XOLOGY スペシャルページ： https://www.sakura-is.co.jp/xology/

XOLOGYのビジョンとコンセプト

ビジョン：「従業員とバックオフィスがひとつになって まとまる、つながる、まわる」

このビジョンを実現するため、以下の3つのコンセプトを掲げています。

01 まとまる：バックオフィスの各業務からデータが集まり、業務領域を横断した知見が得られます。

02 つながる：依頼やフィードバックでコミュニケーションしやすく、人がつながり感謝が増えます。

03 まわる：業務知識や手順が共有され、だれでもソロで完結できて効率よく業務がまわります。

これらのコンセプトに基づき、現在起きている課題と将来起こり得る課題の両方を解決するための機能拡充が進められています。

XOLOGYシリーズのサービス概要

現在展開されているXOLOGYシリーズの主なサービスです。

・XOLOGY労務：入退社手続きや労務管理を効率化します。

・XOLOGY給与明細：給与明細を電子配付・管理できます。

・XOLOGY年末調整：年末調整申告をオンライン化します。

・XOLOGY住民税：住民税通知書を電子配付・管理できます。

これらのサービスを通じて、人事労務業務の効率化とペーパーレス化を支援します☆

今後の展開：XOLOGY WF（ソロジーワークフロー）

XOLOGYシリーズは今後さらに進化します。

【第一弾(2026年春リリース予定)】

・「XOLOGY WF(ソロジーワークフロー)」提供開始予定。

利用者が申請フォームや承認フローを簡単に作成できる新サービスです。

【第二弾(2026年秋以降リリース予定)】

・「XOLOGY WF」にAI機能を搭載予定。

より高度な業務効率化や自動化を実現することを目指します！

さくら情報システムが長年培ってきたノウハウを結集した「XOLOGY」シリーズ。

「まとまる、つながる、まわる」をコンセプトに、人事労務の現場に寄り添い、変化の激しい時代に対応する業務効率化を実現します。

今後の新サービス展開にも期待が高まります！

さくら情報システム株式会社の人事労務クラウドサービス「XOLOGY（ソロジー）」シリーズの紹介でした。

