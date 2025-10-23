志田未来32歳、ヘッドホン×パーカー姿が「高校生くらいにしか見えない」と話題に
女優の志田未来が22日までにインスタグラムを更新。ヘッドホン＆パーカー姿を公開すると、ファンから「高校生くらいにしか見えない」「少女みたい」などの反響が寄せられた。
【別カット】志田未来“少女みたい”みたいなオフショット（ほか2枚）
志田が投稿したのは、現在放送中のドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）からのオフショット。写真には、グリーンのパーカーを着て首からはヘッドファンを下げた彼女が、笑顔でピースサインをする様子が収められている。
カジュアルな装いの彼女のオフショットに、ファンからは「高校生くらいにしか見えないです…」「可愛すぎやしないかい」「全然30代に見えない、少女みたい」といった声が集まった。
■志田未来（しだ みらい）
1993年5月10日生まれ。神奈川県出身。6歳で劇団に入団して子役として芸能活動を開始。2006年に『14才の母』で連続ドラマ初主演を務め以降も多数の話題作に出演。現在、ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』に出演中。プライベートでは2018年に一般男性と結婚している。
引用：「志田未来」インスタグラム（＠mirai_shida_official）
