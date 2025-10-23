FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル、16歳→21歳“比較”ショットに「高校生でこのビジュは半端ない」「16歳とは思えない」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの早瀬ノエル（21）が23日、自身のXを更新。5年前とのビフォーアフターショットを公開した。
【画像】16歳で「このビジュすごい…」早瀬ノエル
投稿で、16歳と21歳現在の2枚の写真を並べて公開。「５年前の方が大人っぽいのなんなんだ」とつぶやいた。
さらに次の投稿で、4枚の写真を公開。「作品撮りとかしてた頃の写真も出てきて懐かしい気持ち...いっぱい写真のお仕事してたなぁ〜」と振り返った。
この投稿にファンからは「高校生でこのビジュは半端ないって」「表現の幅が広がったんやな」「前髪と眉毛かな？どっちもお人形さんのようで素敵」「デコと眉毛のせい」「年前が大人で、今が頼れるお姉ちゃんって感じがする！どっちもかわいい！！！」「色んなノエちゃんが見れて嬉しい」「素もおとなっぽいと予想」「16歳とは思えないほどのごっついピアスつけてる笑笑」「綺麗系からカワイイ系になった感じ」「前はキリッとしててイケメン 今は可愛い系」など、様々なコメントが寄せられた。
【画像】16歳で「このビジュすごい…」早瀬ノエル
投稿で、16歳と21歳現在の2枚の写真を並べて公開。「５年前の方が大人っぽいのなんなんだ」とつぶやいた。
さらに次の投稿で、4枚の写真を公開。「作品撮りとかしてた頃の写真も出てきて懐かしい気持ち...いっぱい写真のお仕事してたなぁ〜」と振り返った。