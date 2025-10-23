ちょっとレトロでおしゃれなエナメル素材グッズ！PANSHEL'S WORLD（パンシェルズワールド）バッグ・ポーチ
天使のように心優しい「パンシェル」と、いたずら好きな悪魔の「パンデビ」。
対照的なふたりが織りなす世界観「PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）」から、光沢感がおしゃれでちょっとレトロなエナメル素材のバックが登場しています。
PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）グッズ
販売店舗：マリモクラフトオンラインショップなど
空をトコトコと歩く、パンダの天使のおとこのこ「パンシェル」
仲間の「パンデビ」は悪魔がモチーフ。対になった個性的なデザインが魅力のキャラクターです。
心の優しいパンシェルといたずらが大好きなパンデビ、対照的なふたりが織りなすかわいくてあたたかい世界観が魅力！
今回は、そんな「PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）」のエナメル素材のバッグやポーチを紹介していきます。
スクエアポーチ パンシェル
価格：3,498円（税込）
サイズ：約W140×H140×D48mm
コロンとした正方形フォルムがキュートな「パンシェル」のスクエアポーチ。
パンダの天使「パンシェル」のワッペンがアクセントに。
コスメや小物をまとめるのにちょうどいいサイズ感で、ポーチとしてはもちろん、流行りのミニバッグとしても活躍☆
スクエアバッグ パンシェル
価格：4,950円（税込）
サイズ：約W200×H200×D75mm
大きめサイズで収納力も抜群な「パンシェル」のスクエアバッグ。
水色の持ち手とクリーム色のボディの爽やかなカラーリングが魅力。
レジャーやお出かけにも活躍する、使いやすいデザインです。
スクエアポーチと一緒につかうのもおすすめ☆
メイクポーチ チェリー パンシェル
価格：2,970円（税込）
サイズ：約W183×H140×45mm
さくらんぼにちょこんと乗ったパンシェルが目を引く、チェリー柄のメイクポーチ。
つや感のある素材で汚れにも強く、持ち歩きにも便利！
内側には小物を整理できるポケット付きです。
ペンポーチ チェリー パンシェル
価格：2,970円（税込）
サイズ：約W195×H100×45mm
文房具やメイクブラシの収納にもぴったりなペンポーチ。
チェリーとパンシェルの可愛らしいデザインで、バッグの中でも目立つ存在に。
学生さんから大人まで、幅広く使える万能ポーチです。
ミニボストン ストロベリー パンシェル
価格：3,498円（税込）
サイズ：約W185×H123×50mm
イチゴとパンシェルの組み合わせが甘くてかわいいミニボストンバッグ。
コンパクトサイズながらマチが広く、デイリー使いに最適。
ちょっとしたお出かけやランチバッグとしても活躍します。
ミニボストン チェリー パンシェル
価格：3,498円（税込）
サイズ：約W185×H123×50mm
チェリーとパンシェルのPOPなデザインが楽しいミニボストンバッグ。
お出かけにも使いやすいコンパクトで軽やかなアイテムです。
ちょっとレトロでおしゃれなエナメル素材！
マリモクラフトオンラインショップなどで販売中です。
©HORY’S
