第1子出産・滝沢カレン、産後約2ヶ月で“仕事復帰” 滝沢ワールド全開で秋服楽しむ“ママコーデ”を紹介
8月に第1子を出産したタレントの滝沢カレン（33）が22日、自身のインスタグラムを更新。「お仕事もはじまり、毎日楽しく撮影させていただいております」と書き出し、仕事復帰を報告した。
【写真】8月に第1子出産、秋の“ママコーデ”を披露した滝沢カレン
「テレビや雑誌などまた固まった情報のせていくので、みてください と思ったら寒さも一緒にはじまりを告げたのか、寒くてたまりません。はじまったもの同士仲良く行きたいですが、寒さは今年も変わらず苦手です、ごめんなさい（勝手にフラれる）」と滝沢流のユニークな語りがさく裂。
「みなさん好き嫌い関係なく身体温めてくださいね 私はさっそくニットを引っ張りだして秋服楽しみだしてます 一年ぶりにタンスで顔を合わせたニットに、"久しぶり、元気だった？"と胸で呟きながら」とつづり、ルーズなニットにデニム、サングラスを合わせたクールな“ママコーデ”を披露している。
滝沢は2022年7月、自身のインスタグラムで、建築関係の仕事に携わる一般男性との結婚を発表。今年2月には第1子妊娠を発表し、8月4日に第1子出産を報告した。
