Ìþ¤·¤ÎÅ·»È¤È¾®°Ëâ¥Ñ¥ó¥À¡ªPANSHEL'S WORLD¡Ê¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¥°¥Ã¥º
Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ë¿´Í¥¤·¤¤¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê°Ëâ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡×¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦´Ñ¡ÖPANSHEL¡ÇS WORLD¡Ê¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤«¤é¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
PANSHEL¡ÇS WORLD¡Ê¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¥°¥Ã¥º
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É
¶õ¤ò¥È¥³¥È¥³¤ÈÊâ¤¯¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ÎÅ·»È¤Î¤ª¤È¤³¤Î¤³¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×
Ãç´Ö¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡×¤Ï°Ëâ¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¿´¤ÎÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¤È¤¤¤¿¤º¤é¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ò¡ÖPANSHEL¡ÇS WORLD¡Ê¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë
²Á³Ê¡§2,948±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW137¡ßH182¡ßD110mm
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
Âç¤¤ÊÆ·¤È¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó
²Á³Ê¡§2,948±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW137¡ßH182¡ßD110mm
ÀÖ¤¤¥«¥é¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£
ÀÖ¤¤Æ·¤ÈÍã¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¾®°Ëâ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë
²Á³Ê¡§2,178±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW86¡ßH115¡ßD71mm
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤¤ëÌþ¤·¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¹¡£
¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó
²Á³Ê¡§2,178±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW86¡ßH115¡ßD71mm
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¸ÄÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¸°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤Î¥Ú¥¢»ý¤Á¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ù
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¡¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë
²Á³Ê¡§2,178±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW130¡ßH115¡ßD45mm
¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤ÈÂç¤¤Ê¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏIC¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Ë¤âÊØÍø¡ª
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥Ê¥¹¥«¥óÉÕ¤¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡¡¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó
²Á³Ê¡§2,178±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW130¡ßH115¡ßD45mm
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤È¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥«¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëµ¡Ç½À¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë
²Á³Ê¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW355¡ßH315¡ßD120mm
Å·»È¤Î±©¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡£
¤ä¤µ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤ªÉô²°¤ÇÊú¤¤·¤á¤¿¤ê¡¢¥½¥Õ¥¡¤ËÃÖ¤¤¤ÆÌþ¤·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó
²Á³Ê¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW355¡ßH315¡ßD120mm
ÀÖ¤¤±©¤È¥Ä¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ÊÀÖ¤ÈÇò¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£
¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡¡¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë
²Á³Ê¡§1,848±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW245¡ßH85mm
¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÁÇºà´¶¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡£
Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê±©º¬¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê·Ú¤ä¤«¤Ë¡£
Àö´é¤ä¥á¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡¡¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó
²Á³Ê¡§1,848±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW245¡ßH85mm
¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÌÏÍÍ¤È¤¯¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Æ·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡×¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡£
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Çµ¤Ê¬¤â¥¢¥Ã¥×¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈ©¤¶¤ï¤ê¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌþ¤··Ï¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£
»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥Ó¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤¿¤Á¡£
¥Þ¥ê¥â¥¯¥é¥Õ¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
©HORY¡ÇS
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post Ìþ¤·¤ÎÅ·»È¤È¾®°Ëâ¥Ñ¥ó¥À¡ªPANSHEL'S WORLD¡Ê¥Ñ¥ó¥·¥§¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¡Ë¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.