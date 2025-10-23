女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＫＵとＭＩＩＨＩが２３日、都内で行われた人気ブランド「ＥＭＩＳ（イミス）」フラッグシップストアのオープニングイベントに出席した。

２人は、朝食におにぎりを食べ、元気いっぱいに登場。秋らしいチェックシャツに身を包んだ。司会者から「最近はまっていること」を質問され、ＭＩＩＨＩは「シール帳」と満面の笑みを浮かべた。平成初期の文化を再評価する平成レトロブームによってじわじわ人気が拡大しているが、Ｚ世代のＮｉｚｉＵメンバーも満喫している様子。「ＲＩＯとＭＡＹＡと一緒に東京を探索して、雑貨屋さんでシール買って貼っていくのが楽しくて」と声を弾ませる一方で、ブームによってお目当てのシールが買えないこともしばしば。「ネットでもすぐ完売してしまう。ボンボンドロップっていうシールなんですけど」と、ぷっくりつやつやが魅力のシールが特にお気に入りだと明かした。

一方のＲＩＫＵは「流行に遅れているかもしれませんが、アサイーボールにはまっています」と明かし、「美意識を高めようと思って食べたらおいしかったです。今日もお昼と夜に食べたいです」と笑顔を浮かべた。