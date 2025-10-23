¼óÅÔ¹â¡¦±©ÅÄÀþ¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª29Æü¤Ë¿·Æ»Ï©ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ø¡Ö100Ç¯Àè¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¡×Áö¹Ô²»¤ä¿¶Æ°¤â·Ú¸º
Ãå¹©¤«¤éÌó10Ç¯¡¢¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼óÅÔ¹â¡¦±©ÅÄÀþ¤¬22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÅÔ¿´¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ê¤É¤ò·ë¤ÖÂçÆ°Ì®¤Î¹©»ö¶è²è¤Ï¡¢ÅìÉÊÀî»·¶¶¤«¤é»½§ËäÎ©Éô¤ÎÌó1.9Ò¡£³«ÄÌ¤«¤é60Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤ÁÏ·µà²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂç²þÂ¤¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
³¤ÌÌ¤«¤é¹â¤¯Ãì¤Ë¤ÏËÉ¿©ÂÐºö
22Æü¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡£
µì±©ÅÄÀþ¤Ï³¤ÌÌ¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Ï¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£Ìó3m¤À¤Ã¤¿¹â¤µ¤¬Ìó20m¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãì¤Ë¤ÏÂÐºö¤ò»Ü¤·»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Ö¤ÎÁö¹Ô²»¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¤¤¶õ´Ö¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²¼¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡£
¹¹¿·¡¦·úÀß¶É¤ÎÀÐÅÄ¹â·¼»ö¶È¿ä¿ÊÉôÄ¹¤Ï¡Ö100Ç¯Àè¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡¢29Æü¸áÁ°1»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê¢¨¹ÓÅ·Åù¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü°Ê¹ßÆ±»þ¹ï¤Ë±ä´ü¡Ë
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î22ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë