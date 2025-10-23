22日（現地時間）、リヴァプールはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でフランクフルトと対戦し、5-1で勝利した。リヴァプールのフロリアン・ヴィルツはこの試合に先発し、2アシストを記録する活躍を見せた。



ヴィルツは今年夏に補強の目玉としてリヴァプールに加入したものの、ここまでプレミアリーグではゴールもアシストも記録していない。そのため現地メディアや識者による同選手への批判は日増しに強くなっていた。





そうした中で迎えたフランクフルト戦で、ヴィルツは66分に右サイドからゴール前に走り込んでいたコーディ・ガクポにグラウンダーのパスを送ってチームの4点目を演出すると、直後の68分にもゴール前中央でドミニク・ショボスライにパスして5点目を生むアシストを記録。公式戦4連敗中だったチームに勝利を呼ぶ込む活躍を見せた。もっとも、ヴィルツ本人は自身の現状に満足してはいないようだ。試合後に中継を担当したイギリスメディア『DAZN』の取材にインタビューに応じた同選手は、「今日の僕らは自分達のやるべきことをとても上手くやった」とチームについて語った後でさらに以下のように続けた。「前半は良いスペースを見つけることができなくて難しい展開だったし、失点の直前にもボールを失ってしまうというアンラッキーな出来事があった。僕は、自分がもっとできることは知っている。でも今日は勝てたし、僕自身もようやくスコアポイントを記録できたから満足しているよ」リヴァプールの次の公式戦は、25日に予定されているプレミアリーグ第9節ブレントフォード戦。今回の2アシストでようやく結果を出したヴィルツとしては、次の試合でも得点に絡む仕事をして勢いを加速させたいところだろう。