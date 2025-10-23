巨人ドラフト1位指名は「23歳即戦力左腕」 主砲、岡本和真が抜ける中、左投手獲得を目指す”逼迫した状況”とは
運命のドラフトがいよいよ始まる。
10月23日に開催される今季のドラフトでは野手では大学ナンバーワンの呼び声高い、立石正広（創価大）に多くの注目が集まる中、各球団の補強戦略にも熱視線が向けられている。
レギュラーシーズン3位に終わった巨人では社会人、鷺宮製作所の23歳、最速152キロ左腕・竹丸和幸を1位指名すると公表した。スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップなど多彩な変化球を操る即戦力左腕として知られる。
またチームでは10月22日にビッグニュースが流れたばかり。主砲の岡本和真が長年の夢だったメジャー挑戦をポスティングシステムを利用して行うことが、発表されたのだ。
今季は故障の影響もあり69試合出場ながら、打率.327、15本塁打とチームを支えた主砲を来季から欠くことが決まる中、補強ポイントに掲げたのは即戦力左腕だった。
背景には今季の苦しい戦いも影響したと見られている。
先発陣で2桁勝利をマークしたのは山崎伊織（11勝）のみ、2季連続の開幕投手を務めた戸郷翔征は今季8勝9敗、防御率4・14と厳しいシーズンとなった。
プロ4年目の赤星優志も6勝9敗、特に先発左腕枠では飛躍が期待されたプロ6年目左腕の井上温大が4勝8敗と伸び悩んだ。ファスター・グリフィンも6勝1敗と結果を残したが、再びメジャーに挑戦すると報じられている。
左の先発枠としては森田駿哉も今季は9試合に登板、その内7試合で先発登板を行い、プロ初勝利を含む3勝4敗と今後の成長に期待を抱かせた。
ほかにも先発、リリーフとして活躍。DeNA戦力外から移籍1年目となった石川達也も今季41試合に登板、先発としても5試合に登板し、5勝4敗、防御率2・14と安定したパフォーマンスを残した。
左の先発枠では横川凱も定着が期待される選手の1人。今季は25登板、内8試合に先発し、2勝0敗、防御率2.59。こう見てくると本格覚醒を期待させる左腕も多く在籍しながら、井上を筆頭に伸び悩みが目立つところでもある。
今季ぶっちぎりの優勝を果たした阪神が証明するように、強いチームでは先発陣に安定したパフォーマンスを残せる左腕が欠かせない。
果たして運命のドラフトで巨人は意中の選手を獲得できるか。他球団の動向含め、大きく話題を集めそうだ。
