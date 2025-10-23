山田裕貴、クイズの回答を見ちゃう「だって置いてあるから…」 正直な告白に会場は爆笑
俳優の山田裕貴が23日、東京・ミッドタウン日比谷で行われた『エビスビール 黄金のBAR』先行内覧会及び新CM発表会に参加した。
【写真】「うめ〜！」幸せなそう顔で真っ昼間からビールを飲む山田裕貴
イベントではクイズコーナーも。135年の歴史を持つエビスビールは数多くの小説などに登場する。その中の1つである夏目漱石の書いた文章の「〇〇〇」を当てるクイズだった。その文章とは「ビールは御座りません。ばってん、〇〇〇なら御座ります」という内容だった。
問題を聞いた瞬間に苦笑いを浮かべる山田は「俺、さっき見ちゃった…」と正直に告白し、会場には笑いが。イベント会場には夏目漱石の文章も展示されており、真面目な山田は会場内をしっかり練り歩き「展示物を普通に見ていて。まさか…」とぽつり。もちろん「恵比寿」とあっさり正解し、山田は「だって、あそこに置いてあるから。知らなくて『へ〜そうなんだ』と思った」と展示スペースを指さし、再び会場を笑わせていた。
リニューアルしたエビスビールの体験型ポップアップイベント。ブランドアンバサダーを務めている山田が『エビスビール 黄金のBAR』で新しくなったエビスを自身で初注ぎ・初飲みをしていた。
『エビスビール 黄金のBAR』は26日まで同所で開催される。
【写真】「うめ〜！」幸せなそう顔で真っ昼間からビールを飲む山田裕貴
イベントではクイズコーナーも。135年の歴史を持つエビスビールは数多くの小説などに登場する。その中の1つである夏目漱石の書いた文章の「〇〇〇」を当てるクイズだった。その文章とは「ビールは御座りません。ばってん、〇〇〇なら御座ります」という内容だった。
リニューアルしたエビスビールの体験型ポップアップイベント。ブランドアンバサダーを務めている山田が『エビスビール 黄金のBAR』で新しくなったエビスを自身で初注ぎ・初飲みをしていた。
『エビスビール 黄金のBAR』は26日まで同所で開催される。