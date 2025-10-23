J1¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¡Ö¥Û¡¼¥àÀÊ¤È¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¤òÈ¯É½¡ª2026Ç¯¤«¤é¡Ä²áµî¤Ë¼¯Åç¤Ê¤É¤â¼Â»Ü
J1¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï22Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤È¥¯¥é¥Ö¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ê2026ÆÃÊÌÂç²ñ¡Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö´ÑÀïÂÎ¸³¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×´Þ¤à¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Î°Õ¸«¤äÄó°Æ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆîÂ¦¤¬¥Û¡¼¥àÀÊ¡¢µÕ¤Ë¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àËÌÂ¦¤¬¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÑ¹¹¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£²ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤êÎÉ¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö´ÑÀïÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Î2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆîÂ¦¤ÏºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëJRÊ¿ÄÍ±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥Ù¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥¯¡×¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¡Ö¤Ï¤é¤Ã¤Ñ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¡¢»î¹çÁ°¸å¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¡¼¥àÀÊ¤¬¤½¤ÎÆîÂ¦¤Ø°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»î¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²á¤´¤¹1Æü¡É¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆîÉ÷¤¬Â¿¤¤ÃÏ·ÁÆÃÀ¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤¬É÷¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ØÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤À¡¢¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¤ÏÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬ÆîÂ¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥´¡¼¥ëÎ¢¤«¤é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ï¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â²þÁ±ÅÀ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î°ÜÀß¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¿·¤·¤¤±é½Ð¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï±é½Ð¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢°ú¤Â³¤²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤äÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ê¤É¤¬²áµî¤Ë¥Û¡¼¥àÀÊ¤È¥¢¥¦¥§¥¤ÀÊ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¯Åç¤Ï¡¢2017¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¼Â»Ü¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¼¯Åç¿ÀµÜ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë¡£