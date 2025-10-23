高市政権がスタートしました。総理就任会見、まず冒頭で北海道での鳥インフルエンザ発生について触れました。挨拶の前にあえて触れて、「私は日本の危機には素早くしっかり対応しますよ」という意思表示みたいなものを見せたなという印象を私は持ちました。

【写真を見る】待ったなしの物価高対策 高市政権の課題は…経済アナリスト「総理が示した対策は“短期的な対応”やはり“長期的な目線”の政策が必要」

「決断と前進内閣」ということなんですが、取材した高市総理の“側近中の側近”の岐阜の衆議院議員、古屋圭司選挙対策委員長は、事前に顔ぶれを知っていたそうなんですが、男性女性に関わらず、とにかくそれぞれの専門分野に精通した人選だということです。

待ったなしは物価高対策。何からどう手をつけていくかですが、総理会見でその辺り触れているので、ひとつひとつ見ていきましょう。

まずは「ガソリンと軽油の暫定税率の廃止」なんですが、ガソリンに関しては、臨時国会中12月中旬までに法案の成立を目指すとしています。



11月の1日最速で法案成立もできるんですけれども、それはやっぱり難しいということなんです。そして軽油に関して言いますと「来年度までの廃止が望ましい」と、表現がちょっとふんわりしていますね。ただガソリンは年内に安くなりそうだということなんですけれども、どのぐらい安くなるのか。

ガソリンは4割は税金と言われていますけれども、50年間、暫定ではなく乗っかってきたこの25.1円。これが廃止されるとどうなるのか。いま補助金10円入ってるんですけれど、これ補助金がない場合でいうと、1リットル当たり184.7円なんです。25.1円を引くと160円切って、159.6円というのは皆さん嬉しいのではないですか。これ年末年始にかけてということです。

では「年収の壁の引き上げ」についてはどうなのかということなんですが、これに関しては、今年年末をめどに制度設計を目指すとしています。国民民主の玉木代表は以前、年末までに控除額を引き上げて「年末調整で国民に返したい」とまで言っていたんですが、それは無理そうだということです。

そして、給付付き税額控除なんですが、これは早期に制度設計を進める、既に自民・公明・立憲の3党で協議に入ってるんですが、これは2～3年はかかりそうだということですね。

そして連立を組む維新が言っている「食品消費税、2年間ゼロ」なんですが、これは「2年間ゼロを視野に、法制化を検討」ということで、全体的にちょっとトーンダウンしています。

また、1人2万円などの「現金給付」に関しては、結局行わないと。だからスピード感はどうなんだろうというのと、あと、ほぼほぼこれ全て野党が出した案なんですけれど、きのうの会見では、「私が」みたいな言い方だったので、これ野党は気をつけないと、全部手柄持ってかれそうなそんな感じもしましたね。

「高市総理が示した対策はどれも短期的な対応」

高市政権の今後の課題はどんなところなのか。経済アナリストの三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査部 小林真一郎主席研究員は「大切なのは賃金の向上と物価高が落ち着くこと。きのう高市総理が示した対策は“短期的な対応”。やっぱり長期的な目線の政策が必要」とコメントしています。

矢継ぎ早に対策を出していかないと、支持率も下がって、求心力も弱まりますからから、そういう意味では宣言通りの全速力、トップスピードで国民のために“働いて働いて働いて”ください。



CBCテレビ「チャント！」2025年10月22日放送より