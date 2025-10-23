ÃæÀîæÆ»Ò¡¡ÁÐ»Ò½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤Æ»¤Î¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö£±²ó£³£°ÂåÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¤â¤¦Äü¤á¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê£´£°¡Ë¤¬ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î£±¤«·î´Ö¤Ë¡¢À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Ì©Ãå¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤¬£²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹ºÐ¤Î»þ¡¢Éã¿Æ¤ÎÃæÀî¾¡É§¤µ¤ó¤òÇò·ìÉÂ¤ÇË´¤¯¤·¤¿ÃæÀî¤Ï£³£°Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇùÁ³¤ÈÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ëØÝ¤ì¤òÊú¤¡¢¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÖÉã¤À¤Ã¤¿¤êÀèÁÄ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡ÊÃæÎ¬¡ËÍñ»ÒÅà·ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤ËÍñ»Ò¤òºÎ¼è¡¢¾ÍèÇ¥¿±¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¸µµ¤¤ÊÍñ»Ò¤òÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯µ»½Ñ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÌô¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢Ãí¼Í¤·¤¿¤ê¡Ä¡£Åö»þ¤Î¶ìÇº¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëË¥¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÃí¼Í¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥ÈÂçÊÑ¤Ç¡£ÊÝ¸±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤âà¡ØÍñ»Ò¤¢¤ë¤·¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤«¤Êá¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤âÂÎ¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢àÆñ¤·¤¤¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ£±²ó¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢£³£°ÂåÈ¾¤Ð¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ç¡¢¤â¤¦Äü¤á¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£³£·ºÐ¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤È¤¤¤¦¼£ÎÅ¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö¡ØÃå¾²¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍÛÀ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æà¤ï¤¡¤¦¤ì¤·¤¤á¤È»×¤Ã¤Æ¡£²¿¿Í¤«¤Ë¡¢¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤ËÏÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÛÇ¹¡ÊÂÛ»ù¤òÊñ¤àÂÞ¾õ¤ÎÉô²°¡Ë³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¥À¥á¤Ç¡¢°é¤¿¤Ê¤¯¤Æ·ÎÎ±Î®»º¡Ê¼«³Ð¾É¾õ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ÎÎ®»º¡Ë¤Æ¡£¤À¤«¤é¡Øº£Æü¤«¤éÌô¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£·ë¹½¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¥É¥é¥¤¤Ç¡¢¥¬¡Á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØÍÛÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢Ãå¾²¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ´î¤Ð¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤âÂÎ³°¼õÀº¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢£²ÅÙÌÜ¤âÎ®»º¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¹¹ÔÀè¤Ç£±¿Í¤Çµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¡£à²¿¤·¤ËÍè¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¤¦»äá¤Ã¤Æ¡£à¤³¤ó¤Ê¤³¤Èµ¯¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¡á¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÆü¤º¤Ã¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Íñ»ÒÅà·ë¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤«¤éÌó£¶Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£Ç¯½é¤á¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿£µ·î¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£Ç¥¿±£¸¤«·î¤ËÆþ¤Ã¤¿£¸·î¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤À¤È¸øÉ½¡£
¡¡½Ð»º¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ìÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÇ¥ÉØ¤ÏÆÃ¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤à¤¯¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÎå¤ß¤Ï¡¢¸µµ¤¤ÊÂÛ»ù¡£
¡ÖÂÛÆ°¡Ê¤ª¤Ê¤«¤ÇÂÛ»ù¤¬Æ°¤¯¤³¤È¡Ë¤¬º£¤À¤±¤Ã¤Æ¤Î¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÂÛÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¡×
¡¡£¹·î£³£°Æü¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ÇÌµ»ö¡¢¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Î¾ÏÆ¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¨¤¿ÃæÀî¤Ï¡¢É×¤¬¸þ¤±¤¿¥«¥á¥é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÁÐ»Ò¤¬º£¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢Â©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¡Á¤¤¡£ÁÐ»Ò¤¿¤Á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡¡½Ð»º£±£°Æü¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡ÖàÀèÁÄÂå¡¹Á´°÷¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Êá¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡ÊÃæÎ¬¡ËÁ´ÎÏ¤ÇÌ¿¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¼é¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£É×¤â¡Ö½é¤á¤Æ²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢À¤³¦¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Á´¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö¹âÇ¯Îð¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡¢»Å»öÂç»ö¤À¤·¤Ã¤Æ¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÂÎ¤Î¤³¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¥Ã¥«¥±¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤¿¤ê¡¢àÃ¯¤«¤ò¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Êá¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¥«¥á¥é¤ÎÌ©Ãå¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£