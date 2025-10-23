¡Ö¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍvs¥«¥é¶ÌÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×(³Æ880±ß) ¡¡Åì¤ÈÀ¾¤ÇÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿ÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ÚÂçºå²¦¾¡Û
Âçºå²¦¾¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍ¡×¤È¡Ö¥«¥é¶ÌÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¤«¤éÅìÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤±¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë(³ÆÀÇ¹þ880±ß)¡£¢¨ÈÎÇä´ü´Ö:2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¡Á2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¡¢°Ê²¼Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½µ
1969Ç¯9·î¡¢Âçºå¤Îµþ¶¶¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ñ»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖÂçºå²¦¾¡×¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¸µÁÄ ¾Æ¤ñ»Ò¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾å¼Á¤ÊÃæ²Ú°ïÉÊ¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÁ´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¡£
º£²ó¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍ¡×¤È¡Ö¥«¥é¶ÌÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¡£Á´¹ñ¤ÎÂçºå²¦¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¿³ººÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤ËµÒ¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤±¤¬Á´¹ñÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿°ïÉÊ¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï¡¢¡Öñ»Ò¤Ë¤¢¤¦ÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ñ»Ò¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍ(ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê)
¥È¥Þ¥È¤Î»Ý¤ß¤ò¤¤«¤»¤¿»ÀíåÅòÌÍ¡£¤¿¤±¤Î¤³¡¢ÇòºÚ¡¢¤¤¯¤é¤²¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¿¤Ã¤×¤êºÜ¤Ã¤¿¿åºÚ¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥È¥Þ¥È¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤äÌîºÚ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤ÁØ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£
¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍ ¡ÊÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë
¢¡¥«¥é¶ÌÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó(À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê)
¤Û¤É¤è¤¯¿É¤ß¤ò¤¤«¤»¤¿Ì£Á¹¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥ß¥ó¥Á¡¢¥Í¥®¡¢¤â¤ä¤·¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¹á¤ê¤È¿©´¶¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢Íñ²«¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡È¤Þ¤í¿É¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢½©Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê°ìÉÊ¡£
¥«¥é¶ÌÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó ¡ÊÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÎÇä¡Ë¡Ò¾¦ÉÊ³µÍ×/¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍ (ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÎÇä)¡Ó
¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍ 880±ß
¥È¥Þ¥È»ÀíåÅòÌÍñ»Ò¥»¥Ã¥È 1,190±ß¡Á
Ž¥ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¡Á12·î5Æü(¶â)
Ž¥ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÂçºå²¦¾
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤·
¥«¥é¶ÌÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó880±ß
¥«¥é¶ÌÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥óñ»Ò¥»¥Ã¥È 1,190±ß¡Á
Ž¥ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¡Á12·î5Æü(¶â)
Ž¥ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÂçºå²¦¾
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤·
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Âçºå²¦¾¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§