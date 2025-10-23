米ハズブロとスカイバウンドより、『トランスフォーマー』『G.I.ジョー』『ヴォイドライバル』の3作をクロスオーバーさせた大人向けアニメシリーズ「エネルゴン・ユニバース」が製作されることがわかった。米が報じた。

「エネルゴン・ユニバース」はスカイバンドによるコミックシリーズがすでに登場しており、トランスフォーマー、G.I.ジョー、ヴォイドライバルが世界観を共有している。この度のアニメ版では、「LUCIFER／ルシファー」ジョー・ヘンダーソンが脚本とショーランナーを務める。

参考として挙げられているのは、同じくスカイバウンドのコミックに基づくのアニメシリーズ「インビンシブル」。過激な描写が登場する大人向けヒーロー・アニメとして人気を博し、現在までシーズン5への更新が決定しているシリーズだ。

なおトランスフォーマーとG.I.ジョーといえば、実写映画『トランスフォーマー／ビースト覚醒』内で将来的なクロスオーバーが示唆。これらの映画シリーズで製作を務めるロレンツォ・ディ・ヴォナベンチュラはクリス・ヘムズワースを起用した実写クロスオーバー作品を計画中と述べていたことから、この度のアニメ「エネルゴン・ユニバース」は別企画になると考えられる。

