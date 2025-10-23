“まるでショートケーキ”なクッキー缶「ショートケーキクッキー」を期間限定で販売【コロンバン】

コロンバンは、2025年11月1日から2026年3月14日までの間、昨年発売時に好評だった“まるでショートケーキ”なクッキー缶「ショートケーキクッキー」(6個入、税込2,160円)を販売する。

コロンバン直営店舗(コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿、東京駅グランスタ店、京王新宿サロン、羽田空港SMILE TOKYO店、池袋東武店、イオン成田店、イオン幕張新都心店、アトレ松戸店)、コロンバンオンラインショップ、カスミ、紀ノ国屋、マルエツ(一部店舗を除く)で取り扱う。

期間･数量限定商品のため、無くなり次第終了。

コロンバン「ショートケーキクッキー」イメージ

◆ショートケーキクッキー

ショートケーキを模したデザイン缶に、同じくショートケーキ風に仕立てたクッキーを詰めた。

コロンバン ショートケーキデザインの缶

「ショートケーキクッキー」は、苺ペースト・フリーズドライ苺・練乳を加えたいちごミルクテイストのクッキーを、生クリームのような味わいのホワイトチョコレートでコーティングしたもの。トッピングには、チョコレートを染み込ませた国産いちご「紅ほっぺ」を使い、まるでショートケーキのようなクッキーに仕立てた。

日頃の感謝を伝えるギフトや、誕生日･記念日のお祝い、バレンタイン･ホワイトデーの贈り物におすすめだという。

コロンバン「ショートケーキクッキー」

〈コロンバンとは〉

創業者・門倉國輝が1924年に創業した、日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカー。洋生菓子の代名詞となっているショートケーキを考案し、今では一般的になったオープンテラス喫茶や洋生菓子実演室付き店舗をいちはやく日本に誕生させた。

コロンバン原宿サロン

■コロンバン公式サイト