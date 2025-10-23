堀北真希の妹・奈々未、手作り筑前煮公開 時短裏ワザも紹介「私的美味しくなるポイント」
【モデルプレス＝2025/10/23】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が10月20日、自身の料理用Instagramを更新。手作りの筑前煮を公開した。
【写真】堀北真希の31歳妹「食材たっぷり」家庭的な筑前煮
奈々未は「最近、巷で有名な筑前煮 食材も多くて、手間のかかる料理だけど無性に食べたくなる時がある」と記し、ニンジン、レンコン、ゴボウ、こんにゃく、シイタケなどたくさんの食材が入った手作り筑前煮の写真を公開。「顆粒だしはもちろん使う」「彩りが良くなるとわかってるけど面倒だから絹さやも、だいたい入れない」などと簡単に作るコツを綴り、「私的美味しくなるポイントは、先に具材にほんだし入れてお出汁の味をつけてから、他の調味料をいれて味がある程度染み込んだら最後にみりんを入れること この手順が1番美味しくなる気がしている」とポイントも明かした。
この投稿に、ファンからは「とっても美味しそう」「レシピ知りたい」「食材たっぷりで栄養満点」「懐かしい感じ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆奈々未「巷で有名な筑前煮」手料理公開
◆奈々未の投稿に反響
