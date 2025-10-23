ミツオカが「5人乗り“レトロ”SUV」を再販！ 角目4灯×キラキラグリルの「カクカク」デザインでカッコいい！ 販売終了の「バディ」150台限定で「再生産」へ

オプション装備も備えた特別仕様車に

光岡自動車（以下、ミツオカ）は2025年10月23日、同社初のSUVとして好評を博した「Buddy（バディ）」について、ハイブリッドグレードのみ150台限定で再生産・再販売すると発表しました。

オールドアメリカンテイストなな「バディ」が再び帰ってきた！

2020年11月に先行予約を開始したバディは、「自然体でサラリと乗りこなせる相棒」をコンセプトにしたミツオカ初のSUVです。

ベース車はトヨタのミドルクラスSUV「RAV4」ですが、オールドアメリカンテイストなエクステリアとモダンなインテリアが融合した独自のスタイルが好評を博しました。

2021年6月の正式発売以後、世界的な半導体不足などの影響でベース車輌の供給が不安定となるなか、約4年の販売期間で累計約1200台の受注を記録するなど、ミツオカブランドとしても極めて多くのユーザーから支持を集めたモデルだといいます。

その後2024年9月までにベース車輌確保分のすべてが完売となり、惜しまれつつも販売終了となりました。

しかし完売後も「どうしても手に入れたい」と再販を熱望する声が多数あったことから、ミツオカは再生産の可能性を模索していたといいます。

2025年夏にはトヨタからRAV4フルモデルチェンジがアナウンスされ、現行型RAV4の生産終了が現実となったなか、ミツオカは最終生産ロットから150台の調達を実現したことで、再販売することが決定しました。

グレードは、「HYBRID DX」（E-Four）のみの設定ですが、限定生産車として装備内容を大幅に充実させ、従来メーカーオプション設定としていた「パノラマムーンルーフ」「デジタルインナーミラー」「アクセサリーコンセント」「サイドメッキモール」などを標準装備としています。

車両価格（消費税込み）は726万円です。

カラーバリエーションは、モノトーンカラーは定番人気の「グローブワンホワイトパールII」（30 台限定）と「MJ ブラックマイカ」、ツートーンカラーは人気の「ノースカロライナブルー」と、バディの新たな物語を紡ぐ意味を込めたという新色「アイスマングレー」「ビーチグレージュ」を追加設定し、計5色としました。

再生産される新たなバディは、10月24日よりミツオカ販売店で先行予約受付が開始されます。

予定台数に達し次第、受付は終了となる予定です。

なおミツオカでは、再販モデルは今後2026年5月より出荷を開始し、2026年内の全数生産出荷を予定していると説明します。