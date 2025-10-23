【スーパーロボット大戦X-Ω シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver.（再販）】 予約受付期間：2025年10月23日～12月18日 2026年4月～5月 発送予定 価格：23,100円

ホビージャパンは、フィギュア「スーパーロボット大戦X-Ω シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver.」再販分の予約受付を、同社ECサイトにて2025年10月23日より12月18日まで実施する。発送予定は2026年4月から5月。価格は23,100円。

本商品は、ゲーム「スーパーロボット大戦X-Ω」に登場するオリジナルキャラクター「シャッテ・ジュードヴェステン」を水着姿でフィギュア化したもの。公式の水着イラストを元に豊満なスタイルが忠実に造形されているほか、日焼け跡が残る褐色の肌の色など各部が丁寧に彩色されている。

さらに、付け替え用フェイスパーツが付属するのに加え、Yシャツの着脱もできる。

□「スーパーロボット大戦X-Ω シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver.」

「スーパーロボット大戦X-Ω シャッテ・ジュードヴェステン 水着Ver.」詳細

仕様：彩色済みPVCモデル スケール：1/7スケール サイズ：全高約25cm

(C)SRWOG PROJECT