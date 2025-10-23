国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「日比谷高校」です。

日比谷高校 都立／共学／東京都千代田区永田町

完全復活を遂げた輝かしい歴史を誇る東京の旧一中

日比谷高校の前身である東京府立第一中学校（東京一中）は、明治11年（１８７８）、文京区本郷に開校した。明治32年（１８９９）に日比谷（現在の法務省のあたり）に移転、その後、昭和４年（１９２９）に、永田町の国会議員会館裏（現在の日比谷高校の場所）に移った。戦後、都立第一新制高等学校を経て、新制のもとで昭和25年（１９５０）、男女共学の日比谷高校となった。

現校地は永田町だが、以前に所在した地名を校名とした。日比谷高校の別名ともいえる「星陵」は、隣地の日枝神社も含めた周辺一帯の高台が、古くから「星野山」「星ヶ岡」と呼ばれたことに由来する。

かつては、「一中─一高─帝大」「番町─麹町─日比谷─東大」と喧伝され、第一高等学校（旧制一高）、東京大学へ全国最多の卒業生を送り出すトップ進学校として君臨した。

全盛期の日比谷高校の生徒は、「ベスト・アンド・ブライティスト」（最良の、最も聡明な人々）という言葉がぴったりだった。特別の受験指導をしていたわけでないが、先生も生徒も優秀だから能力は伸びのびと向上した。しかし、社会秩序に肯定的であり、進路は官庁や三菱系の企業といった安定した職場を好む傾向があった。

一時は東大合格者数が低迷するも……

だが、昭和43年（１９６８）、灘高校に東京大学合格者トップの座も奪われ、昭和42年（１９６７）に学校群制度（２〜３校が一つの群となり、群ごとに合格者が選抜される制度）が採用されて東京を代表する高校としての地位は失われた。昭和50年（１９７５）には東大合格者数は20名を切り、低迷期は平成18年（２００６）まで続いた。最低は平成５年（１９９３）の１名である。

しかし、平成13年（２００１）に東京都から進学指導重点校の指定を受けたことや、平成15年（２００３）の都立高校の学区制撤廃によって、全都から生徒を集められるようになり、平成26年（２０１４）には東大合格者数で46年ぶりに全国の公立高等学校で首位にカムバックした。以降は年平均50名程度の合格者を出していたが、２０２５年度入試では81名と躍進した。

10年ごとの東京大学合格者を１９５０年から２０２０年まで並べると、84・１４１・99・10・ ８・６・37・40人である。

阿部信行（首相、陸軍大将）、加藤紘一（自民党元官房長官）、石坂泰三（経団連会長）、植村甲午郎（同上）、豊田章一郎（トヨタ自動車名誉会長）、谷崎潤一郎（小説家）、利根川進（ノーベル生理学・医学賞受賞者）、榊原英資（元大蔵省財務官）、松浦晃一郎（ユネスコ事務局長）、坂本春生（通産省初の女性事務官）、塩野七生（作家）、内田樹（哲学者）、安藤優子（ジャーナリスト）などが卒業生。

