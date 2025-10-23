2025年10月23日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、サンマ漁獲量が59年連続日本一の北海道の、日本一のサンマ事情に注目！

【写真】沖縄出身・JO１の與那城奨も指笛を披露



日本一のケンミン情報を探る『ケンミン トップ・オブ・ザ・トップ』のコーナーで今回注目したのは、サンマ漁獲量日本一の北海道のサンマ！

秋の味覚「サンマ」、今年は漁獲量が上向きとなり、久しぶりに日本の秋にサンマフィーバーが到来中！北海道の中でも一大産地・道東エリアの根室市で、地元でしか食べられない「日帰りサンマ」と呼ばれる《Ｓ級鮮度》のサンマを発見！

肝までおいしい「塩焼き」、一味唐辛子入り醤油につけて食べる「刺身」、うま味が凝縮された「ぬか漬け」と、どの食べ方でもS級のおいしさ！



北海道出身の宮尾俊太郎もそのおいしさを力説！（写真提供：読売テレビ）

毎年2万人が訪れるという「根室さんま祭り」にも潜入、その《日本一》っぷりを紹介する。

スタジオの試食会ではさんまの刺身とぬか漬けが登場。そのおいしさにゲストたちは大喜び。



新潟出身・西山茉希も子どもの頃から食べていたという「洋風かつ丼」とは…（写真提供：読売テレビ）

『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛グルメ 極』のコーナーでは、かつ丼界の常識を覆す新潟県長岡市の熱愛グルメが登場！

新潟市長岡市にあるケンミン熱愛グルメ「洋風かつ丼」は、どんぶりではなく平皿に盛られ、見た目はカツカレー!? 人気店が作る甘酸っぱい秘伝のソースは、トンカツのみにマッチする唯一無二の味だという。新潟県民が「ソースとトンカツが相思相愛」と絶賛するその絶品ソースとは――？

スタジオの試食会では人気店の洋風かつ丼が登場。初めて味わう秘伝のソースに、スタジオゲストたちの感想は――？

生まれ育った環境によって、自然に習得したケンミンの《特殊な能力》に注目した『ケンミン スゴ技伝説 GOLD FINGER 極』のコーナー。今回は沖縄県民のスゴ技「指笛」を紹介する。

今年の夏の甲子園で初優勝した沖縄尚学高校の応援でも話題となった、ウチナー魂の音色「指笛」。沖縄県民は男性も女性もみんな吹ける!?さらに、指笛には流派があるらしく――？

旧盆に開催される沖縄の伝統行事「エイサー」で吹くために、県民たちは練習するという。指笛を上手に吹くコツとは――？スタジオでは沖縄出身ゲストのＪＯ１・與那城奨がスゴ技の極意をレクチャーする。