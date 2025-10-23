À¤³¦ºÇ¹âÎð90ºÐ¥¯¥í¥«¥ó¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡¦º´Çì¹îÈþ¡Ö¶µ»Õ¤Î»Å»ö¤òÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¡¢60ºÐËüºÐ¡ª¤È»³¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¥®¥Í¥¹ºÇ¹âÎðµÏ¿¤ò3ÅÙ¹¹¿·¤·¡×
ÉÙ»³¸©¤ËÊë¤é¤¹º´Çì¹îÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÒÀã¸¶¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¡Ó¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë²á¹ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½ÌòÁª¼ê¡£90ºÐ¤ÇÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÄêÇ¯¸å¡£º£Ç¯¤â¡ÖÀã¤¬¹ß¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤Ç¤¹¡£¡Ê¹½À®¡§ÈõÅÄÆØ»Ò¡¡»£±Æ¡§ËÜ¼Ò¡¦ÉðÅÄÍµ²ð¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î°ìËç
ÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤ë¤Ê¤éµ»½Ñ¤òËá¤±¤Ð¤¤¤¤
¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥¯¥í¥«¥ó¡Ë¤ò»Ï¤á¤Æ°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤«¤é¥¯¥í¥«¥ó¤ò»Ï¤á¤¿»ä¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤È¤Ï°ì½ï¤Ë³¤³°±óÀ¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÅßµ¨¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤ÎÊý¤¬»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤´±ï¤â¡£87ºÐ¡¢88ºÐ¡¢90ºÐ¤È3²ó¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¤¤À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¬ºÇ¹âÎð¤Î¥¯¥í¥«¥ó¥¹¥¡¼¥ä¡¼¤À¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¸µµ¤¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢80ºÐ¡¢90ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÇ¯Îð¤ÎÊÉ¡¢ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¯¥í¥«¥ó¤Ï¤Í¡¢±ü¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢µÏ¿¤Ï¿¤Ó¤ë¤Ï¤º¡¢¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤Î¹ß¤é¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥³¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ëÍ½ËÉ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤¦Æü¡¹¡£1³¬¤Ë¤ÏÆâ²Ê¤äÀ°·Á³°²Ê¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¡¢¾å³¬¤Ë¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¼¼¤¬Â·¤¦»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
3²ó¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò»ý¤Ä
¥¯¥í¥«¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢½µ1²ó1»þ´Ö¤À¤±¡£¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¸¥à¤ËÃå¤¤¤Æ10Ê¬¤â±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤ÏÂÎ¤ÎºÙË¦°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬À¸¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤È¡¢¼¡¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬Í¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â3¿©É¬¤º¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥«¥ó¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤µ¤º¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡£145cm¡¢42kg¤Î¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¤Ï¡¢¤³¤³¿ô½½Ç¯¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¥É¥é¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤ÆÃë²á¤®¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¥¨¥¢¥í¡×¤ä²ÎÍØ¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¡Ö²ÎÍØ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¡£¼ã¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¡¢²È¤ËÃå¤¯¤Î¤Ï¸á¸å2»þ¤´¤í¡£
»ÜÀß¤ÎÎÙ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¦ÉÙ»³¤ÎÈþÌ£¤·¤¤µû¤ò¤ª¤«¤º¤Ë¡¢¤ªÃë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤´ÈÓ¤Ï¡¢¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤ÎÆÚ¥í¡¼¥¹¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æé¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ì£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¡ª
¿©»ö¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤òË´¤¯¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³²È¤ÎÈà¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤¤¤Æ²È¤Î¼þÊÕ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤Û¤É¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤¬¸¶°ø¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é2¿ÍÊ¬¤Î¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¾¯¡¹ÌÌÅÝ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢É×¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Ò¤È¤êÊ¬¤ÎÎÁÍý¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁ°¤Ç¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ç¤â¡¢60ºÐ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë´î¤Ó
ÉÙ»³¸©Î©»³Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤é¥¹¥¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¥¹¥¡¼Éô¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Àã»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ç³ê¹ß¤ä²óÅ¾¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¶¥µ»¥¹¥¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Éô°÷¤Ë¤Ï¥¯¥í¥«¥ó¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë¥¯¥í¥«¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢´¨¤µ¤ÇÉ¡¿å¤ò¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢Âç´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìµ¤¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÍý²Ê¤Î¶µ»Õ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë»³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢»³³Ù²ñ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÅÐ»³²È¤ÎÉ×¤È·ëº§¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤Ï¸µ¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤¬»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶¨ÎÏÅª¡£¡Ö»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À»Å»ö¤ò¤¹¤ë½÷À¤ÏÄÁ¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃËÀ¤ÈÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì°Ê¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£µÁÊì¤Î½õÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Æ¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ÏÅÐ»³²È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î»³¤Ë±óÀ¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤«¤é¾®³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢ÅÐ»³¤ä¥¹¥¡¼³èÆ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ë¤âÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¯¥í¥«¥ó¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¾å¤²¤¿¸å¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È»Å»ö¤ÏÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ»³¤ä¥¹¥¡¼¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿³¤³°±óÀ¬¤â¤Ç¤¤ë¡¢60ºÐËüºÐ¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂç³Ø¥¹¥¡¼Éô¤ÎÉôÄ¹¤¬¡¢¡Ö¥¯¥í¥«¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¡¼·Ð¸³¼Ô¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¤ÎÈÄ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥¯¥í¥«¥ó¤ÎÈÄ¤ÏÉý¤â¶¹¤¯¡¢·¤¤Î¸å¤í¤Î¥Ó¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÎ±¤á¶ñ¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¥¹¥¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¤³¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö10km¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¡£ÄêÇ¯¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿1997Ç¯¡¢¿·³ã¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ë¤¤¤¬¤¿Êâ¤¯¥¹¥¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥í¥«¥ó¤Ç¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¤Ç¤âÏÓ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÇÙ¡£¥ê¥Õ¥È¤ò»È¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÀã¤òÆ§¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éºä¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îý½¬Ãæ¤Ç¤âÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¸ÆµÛ¤¬¹Ó¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â10km¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë³ê¤êÄÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿É´¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Î60ºÐ°Ê¾å½÷»Ò¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1°Ì¤Ïº´Çì¹îÈþ¤µ¤ó¡×
¤½¤ÎÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÏÅ·¤Ë¤â¾º¤ë¤è¤¦¤Ç¡ª¡¡»ä¤Ë¤âÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥¯¥í¥«¥ó¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î1Ëç¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§º´Çì¤µ¤ó¡Ë
º£Æü¤ÈÆ±¤¸ÌÀÆü¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤
2023Ç¯¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë5km¡¢¸á¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼5km¤òÁö¤ê¡¢2¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡£º£Ç¯¤Î3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º85ºÐÂå¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë3km¡¢¥Õ¥ê¡¼3km¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥®¥Í¥¹ºÇ¹âÎðµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢»ä¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÎµÏ¿¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡£·ò¹¯ÂÎ¤ÇÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï°ã¤¦Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¼þ°Ï¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó°ÂÁ´¤Ë¡×¡Ö¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¡×¤È¡¢²¿¡¹¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤È¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢70ºÐ80ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¡½¡½¡£
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤È¡¢Ç¯²¼¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¤Ï¡Öº´Çì¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¯¤ëµÒ´Ö¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡×¤ÈÉ¸¸ì¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
1·î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤¿¤é¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Î¼þ°Ï¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¥³¡¼¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÀã¤òÆ§¤ó¤ÇÊâ¤¡¢¤Ò¤È³ê¤ê¤·¤¿¤é¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ªÃã¥¿¥¤¥à¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤â90ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç³ê¤ì¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¤²¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Æü¤ÈÆ±¤¸ÌÀÆü¤òÁ÷¤ë¤³¤È¡£°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£